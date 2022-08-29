蓮塘 漸成大灣區東部貨運樞紐

深港之間的蓮塘/香園圍口岸正式開通啟用滿兩年，跨境貨運「東進東出」分流效應顯現，正逐步成為粵港澳大灣區東部貨運樞紐。

新華社報導，深圳海關數據顯示，兩年來，蓮塘海關共監管進出境車輛68萬餘輛，監管進出口貨物1115.75萬噸，整體通關高效順暢。

蓮塘海關關員鐘石松介紹，現在跨境車輛從蓮塘/香園圍口岸通關只需要一次停靠、一次查驗、一次放行。「新開的口岸車輛過關順暢，司機們都願意走這裡。」從事跨境貨運近30年的香港貨櫃運輸業職工總會執行委員陳文送說。

作為深港間的第七座陸路口岸，蓮塘/香園圍口岸南接香港粉嶺公路、香園圍公路和沙頭角公路，北連深圳羅沙公路和東部過境高速，將深港與粵東、贛南、閩南等地的跨境運輸連為一體。

數據顯示，兩年來，蓮塘海關累計受理報關單35.67萬份、貨值4100多億元（人民幣，下同）。其中，生物醫藥產業類特殊物品業務今年增長明顯，今年截至8月21日，蓮塘海關共受理相關貨物申報貨值3.48億元，同比增長超9倍。

深圳海關介紹，未來口岸旅檢業務正式開通後，旅客可乘坐地鐵或駕車直達口岸旅檢大樓辦理過關手續，而隨著「深港口岸經濟帶」的發展，口岸將成為暢通大灣區的東部交通「大動脈」。