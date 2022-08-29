海南保障自貿港建設 促經濟回歸

本輪疫情海南累計報告感染者已突破兩萬例，經濟發展受到影響。近期隨著疫情形勢持續好轉，海南保障自貿港重點項目建設，力促經濟盡快回到正常軌道。

中新社報導，「當前全省經濟運行總體平穩，經濟呈現回穩走勢。」海南省發展和改革委員會副主任呂先志27日在海南省疫情防控記者會上稱，海南統籌疫情防控和經濟運行，人員與貨物流動數據保持回升勢頭。截至8月26日，在建的省級重點項目中正常施工超100個，交通重大基礎設施項目中正常施工11個。停工項目主要集中在三亞市。

海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站和綜合交通樞紐（GTC）工程是海南省重點項目，疫情期間施工進度按時序推進，「採用分散施工法，每個施工點位由2到3人組成施工小組，各小組之間錯開上下班時間。」項目黨支部副書記張衡說，正在進行金屬屋面、玻璃幕牆和室內工程施工，年底竣工。

重點園區是海南自貿港建設的功能平台。截至26日，全省重點園區500萬元人民幣以上在建項目中正常開工項目336個，規模以上企業正常生產1027家。

在海口江東新區，疫情以來127個在建項目、2萬1972名建設者不停工、不停產。園區地標性建築中國石化自貿大廈近日剛剛完成最後一道地下支撐梁澆築，進入地下主體施工階段。中國石化海南賽諾佩克有限公司管理部經理傅啟標說，項目採取閉環管理，對所有出入的人員、車輛嚴格管控，確保施工不受影響。

疫情期間，海南招商工作未按暫停鍵。全球主要拍賣企業蘇富比在8月10日提交資料，當天通過審批落地海口，將依託自貿港政策開展保稅拍賣、藝術拍賣等業務。海南國際經濟發展局副局長楊善華說，海南正通過「雲上招商」模式，服務保障企業快速落地和投入運營。

呂先志表示，海南下一步將推動有條件的重點園區、重點企業、重點項目盡快復工復產。發布疫後經濟發展恢復的方案和措施，組織開展各類招商、展會、賽事等活動，疫情結束後第一時間赴長三角、大灣區等地開展招商引資。