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湘台茶香會安化開幕 以茶話事共敘情誼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「茶香溢四海共話兩岸情」湘台茶香會，27日在湖南安化縣黑茶特色小鎮開幕，節目表演安化展示茶製作工藝。圖／本報湖南安化傳真
「茶香溢四海共話兩岸情」湘台茶香會，27日在湖南安化縣黑茶特色小鎮開幕，節目表演安化展示茶製作工藝。圖／本報湖南安化傳真

「茶香溢四海共話兩岸情」湘台茶香會，27日在湖南安化縣黑茶特色小鎮開幕，同步採取「線上+線下」方式，在台灣台東縣舉行。湘台兩地同胞線上共商茶事、共敘情誼，推動兩岸民眾互飲一杯好茶，深化文化認同。

中新社報導，本次湘台茶香會整體活動為期三天，將以「茶」為載體，以茶話事、以茶傳情，舉辦豐富多彩的活動；包括觀看《天下茶道》實景故事、台灣青少年採茶製茶研學活動、夜遊資江兩岸同胞共品茗等。

地處湘中偏北的安化，是中國黑茶之鄉，2021年全縣有茶葉面積36萬畝，實現茶葉加工量8.5萬噸，綜合產值230億元人民幣。台東縣屬於熱帶和亞熱帶氣候，自然物產豐富、以農立縣，茶葉是其產業結構中的重要部分。

開幕式分為「以茶為緣，湘台共話」、「以茶會友，湘台共情」、「以茶為媒，湘台共融」三個篇章，就兩岸同根同源的茶文化、農業文化等，進行全面展示、互動問答和特色演繹，並為前期兩岸安化黑茶廣告語徵集活動評選出的優秀作品頒獎。

湖南省台辦主任曾智夫表示，茶文化是意義非凡的紐帶，將兩岸日常生活緊緊聯繫在一起，湘台兩地推動茶產業、茶文化交流互動，是弘揚中華傳統文化、厚植兩岸同胞情誼、深化兩岸對中華文化根脈認知和民族認同。從優秀傳統文化中汲取智慧和力量，必將促進兩岸同胞心靈契合，助推兩地融合發展。

「柴米油鹽醬醋茶，起源於中國的茶是最日常的飲品。」台東縣議會議長吳秀華通過連線表示，中國茶文化歷史悠久，源遠流長，透過茶香揭示著兩岸同根同源的歷史淵源，兩岸加深交流，共同將中華茶文化發揚光大。

開幕式上，安化與台東還就黑茶、紅烏龍茶製作工藝，進行深度演繹，充分展示了湘台兩地不同茶工藝背後，蘊藏著茶人共同的匠心精神。

台東 茶葉

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