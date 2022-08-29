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陸以場景創新 推動人工智能發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

近日，大陸科技部等六部門聯合印發了《關於加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》。隨後又公布了《關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知》，打出以場景創新推動人工智能發展的政策「組合拳」。

新華社報導，當前，大陸人工智能技術快速發展、數據和算力資源日益豐富、應用場景不斷拓展，為開展人工智能場景創新奠定了堅實基礎。大陸科技部新一代人工智能發展研究中心主任、中國科學技術信息研究所所長趙志耘介紹，此次印發的指導意見，旨在統籌推進人工智能場景創新，著力解決人工智能重大應用和產業化問題。

指導意見提出，以促進人工智能與實體經濟深度融合為主線，以推動場景資源開放、提升場景創新能力為方向，強化主體培育、加大應用示範、創新體制機制、完善場景生態，加速人工智能技術突破、產品開發和產業培育，探索人工智能發展新模式新路徑，以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展。

大陸科技部戰略規劃司副司長邢懷濱表示，隨著大陸人工智能發展進入新階段，需要適應新階段新特徵的創新政策。借助場景創新和需求牽引，將與技術研發形成雙向互促的良性循環，推動人工智能技術突破成為促進人工智能技術研發的有效模式。

此次印發的指導意見提出「企業主導、創新引領、開放融合、協同治理」四項基本原則，提出「場景創新成為人工智能技術升級、產業增長的新路徑，場景創新成果持續湧現，推動新一代人工智能發展上水平」的主要發展目標，將圍繞「高端高效智能經濟培育、安全便捷智能社會建設、高水平科研活動、重大活動和重大工程」等打造重大場景。

「人工智能是賦能技術，必須與應用場景結合才能發揮最大作用，大陸人工智能發展的優勢也在於豐富的應用場景，特別是實體經濟智能化升級，提供了豐富的場景需求。」大陸工業和信息化部科技司副司長任愛光說。

隨著場景對推動人工智能技術與實體經濟深度融合、加速人工智能快速發展的作用正逐步顯現，以新一代人工智能創新發展試驗區為代表，很多城市已經意識到場景對於人工智能、新經濟發展的重要作用，開始在交通、農業、醫療、教育等領域開展場景探索工作。

實體經濟 高端

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