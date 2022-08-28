陸官媒：支持信貸需求有效回升

大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》28日刊出評論文章指出，有效需求不足是當前經濟運行面臨的主要問題，企業端中長期信貸需求偏弱，折射出部分企業對於擴大再生產的謹慎態度。貨幣政策必須持續保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持。

文章提到，有效需求不足是當前經濟運行面臨的主要問題，信貸有效需求不足是其中的一個表現。7月份人民幣貸款按年少增4042億元人民幣，目前企業融資需求集中在短期流動資金；中長期信貸需求偏弱，反映部分企業對於擴大再生產相對謹慎。

文章指出，財政政策要積極作為，透過擴大有效投資帶動企業、個人的信貸需求回升。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持；用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金，充分釋放政策性開發性金融工具效能，擴大有效投資、帶動就業、促進消費。

「當務之急，是要進一步降低信貸資金價格」，企業看似信貸需求不足，實則隱藏許多有效需求，只不過受制於經營困難、利潤下滑，對於信貸資金的價格更敏感，「貴」的錢借不起、不敢用，融資成本降低能夠激發潛在融資需求。

文章強調，「對於銀行來說，在經濟上行期把貸款放出去不算本事，在經濟存在下行壓力時把貸款精準、有效、安全地放出去才是能力」，建議金融機構要保持貸款總量增長的穩定性，持續優化信貸結構。

大陸央行15日調降中期借貸便利（MLF）等兩項關鍵利率；22日宣布調降貸款市場報價利率（LPR），試圖重建市場借貸信心。

大陸國盛證券首席經濟學家熊園日前在「首席經濟學家論壇」公眾號發文坦言，貨幣不是萬能的，當前不缺錢、也不缺便宜的錢，真正缺的是需求和信心。

他說，目前流動性近乎氾濫，貸款利率也降至歷史低位；需求不足、信心不足卻才是當前經濟真正痛點。經濟下行壓力大表現在居民儲蓄意願持續上升、購房意願持續下降、企業資本開支收縮等方面。