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大陸福建省拋「探索推進海峽兩岸能源融合發展」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸福建廈門7月15日舉行「海峽兩岸能源電力融合發展論壇」，而後當地官方推出新的綠色經濟政策，提到「探索推進海峽兩岸能源融合發展」。圖／取自「福建科協」微信公眾號
大陸福建廈門7月15日舉行「海峽兩岸能源電力融合發展論壇」，而後當地官方推出新的綠色經濟政策，提到「探索推進海峽兩岸能源融合發展」。圖／取自「福建科協」微信公眾號

大陸福建省又有新的對台政策措施，近期該省綠色經濟發展行動計畫，除了重申「建設兩岸能源資源中轉平台」外，也提到要「探索推進海峽兩岸能源融合發展」。

據大陸福建省政府官網26日消息，福建省政府辦公廳近日印發「關於福建省推進綠色經濟發展行動計畫（2022—2025年）」，除了對轄下區域的綠色經濟、綠色產業發展有所勾勒外，也提到相關涉台政策。在上述計畫的重點任務當中有一項「培優扶強能源產業市場主體」，其中即包含「探索推進海峽兩岸能源融合發展，建設兩岸能源資源中轉平台」。

大陸國家能源局前局長張國寶曾在二○一六年公開表示，從福建平潭到台灣新竹海上距離僅一四○公里左右，比海南島的海底電纜長不了太多，所以從中國大陸通過海底電纜向台灣島內供電是完全可以實現的，「現在的問題不是技術問題，是政治問題。只要台灣方面有意願這是不難做到的」。

而根據公開資料顯示，大陸福建省的「十四五規劃」就已經提到過要「建設兩岸能源資源中轉平台」，具體而言包含「推動兩岸電力聯網、天然氣互聯」，但這次提到「探索推進海峽兩岸能源融合發展」，則在官方政策當中尚屬首見。

此前，大陸福建廈門在7月15日舉行「海峽兩岸能源電力融合發展論壇」，這個論壇近年每年都有召開，包含2021年、2020年都在福建舉行，也作為「海峽科技專家論壇」的配套活動。

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