大陸工業企業利潤一路下滑 1-7月年比下降1.1%

中國大陸規模以上工業企業利潤總額增速一路走低。大陸國家統計局27日公布，1至7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4兆8,929.5億元，年比下降1.1%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，大陸1至7月工業企業利潤變化主要呈現幾個特點：工業企業營收較快增長，利潤小幅下降；裝備製造業利潤持續恢復，汽車行業利潤回升較快；採礦業繼續支撐工業企業利潤增長，電力行業利潤改善明顯。

朱虹說，1至7月，大陸全國規模以上工業企業營收年比增長8.8%，保持較快增長；企業利潤年比下降1.1%，上半年為增長1.0%。分行業看，在41個工業大類行業中，有16個行業利潤年比增長，占39.0%。

另，受益於產業鏈供應鏈持續恢復、減免車輛購置稅政策提振消費需求等有利因素，1至7月，大陸裝備製造業利潤年比下降5.7%，但7月裝備製造業利潤年比增長6.8%，增速較6月加快2.7個百分點，為連續三個月回升。

分行業看，7月，汽車製造業利潤年比增長77.8%，增速較6月加快30.1個百分點，是利潤增長最快的行業之一。

此外，隨著「迎峰度夏、能源保供」持續發力，煤炭原油產量及發電量實現較快增長，並帶動相關行業利潤增加。1至7月，採礦業利潤年比增長1.05倍，拉動規模以上工業企業利潤增長10.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤降幅較上半年收窄5.6個百分點，利潤改善較為明顯。

朱虹同時指出，價格變動對工業企業利潤增長的拉動作用已經減弱。今年以來，工業品出廠價格漲幅逐月回落，7月PPI年比上漲4.2%，漲幅較上月回落1.9個百分點。工業品價格漲幅從高位逐步回落，對工業企業收入、利潤增長的拉動作用逐漸減弱。