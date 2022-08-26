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晶圓量價齊升 中芯國際上半年淨利潤年增19.3%

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯國際上海總部外觀LOGO。記者林宸誼／攝影
中芯國際上海總部外觀LOGO。記者林宸誼／攝影

繼11日公布第2季財報後，大陸晶圓代工龍頭中芯國際，26日披露今年上半年財報，受到銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致，上半年淨利潤人民幣62.52億元（新台幣281. 3億元），年增19.3%。

此外，上半年營收人民幣245.92億元（新台幣1104.8億元），年增52.8%。

財報指出，集團主業收入人民幣242.99億元，年增53.3%。其中，晶圓代工業務營收為人民幣226.85億元，年增56.4%。營收增長主要是由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升和產品組合變動所致。

銷售晶圓的數量由上年同期的330.4萬片約當8吋晶圓，增加12.8%至本期的372.7萬片約當8吋晶圓。平均售價（銷售晶圓收入除以總銷售晶圓數量）由上年同期人民幣4,390元增加至本期的人民幣6,084元。

財報表示，集團毛利率為40.3%，比上年同期增加13.6個百分點；淨利率與上年同期持平，但上年同期淨利潤中有處置一子公司產生一次性所得收益，本期無此收益發生。

此外，研發投入合計人民幣22.94億元，年增18.4%，研發投入總額佔營業收入比例為9.3%。

財報顯示，今年上半年，多個平台開發按計劃進行，穩步導入客戶，正在實現產品的多樣化目標。報告期內，55奈米BCD平台第一階段已完成研發，進入小批量試產。

展望下半年，中芯國際表示，智慧手機仍然在消化庫存，消費電子需求疲軟，但結構性緊缺情況仍將繼續，汽車電子、綠色能源、工業控制等領域需求依然保持穩健增長。

目前來看，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，何時結束要看接下來宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏，以及行業去庫存情況。但積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土代工製造長期邏輯不變，公司對中長期成長依然充滿信心。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際，26日披露今年上半年財報，受到銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致，上半年淨利潤人民幣62.52億元（新台幣281. 3億元），年增19.3%。財報截圖
大陸晶圓代工龍頭中芯國際，26日披露今年上半年財報，受到銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致，上半年淨利潤人民幣62.52億元（新台幣281. 3億元），年增19.3%。財報截圖

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