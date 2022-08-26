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總投資2,286億元 中芯國際宣布在天津建12吋晶圓廠

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯國際上海總部外觀。記者林宸誼／攝影
中芯國際上海總部外觀。記者林宸誼／攝影

中芯國際26日晚間發布公告，表示已與天津市西青經濟開發集團和天津西青經濟技術開發區管理委員會共同訂立並簽署「中芯國際天津12吋晶圓代工生產線專案合作框架協議」（簡稱「本協議」），將在天津建12吋晶圓代工生產線。

公告指出，擬透過其全資子公司在西青開發區全資設立一家生產型獨立法人公 司（簡稱「西青新公司」），註冊資本為50億美元，本項目投資總額為75億美元（新台幣2,286億元）。西青新公司將由中芯國際營運管理。

公告指出，中芯國際擬在天津建設的12吋晶圓代工生產線專案，產品主要應用於通訊、汽車電子、消費電子、工業等領域，擬選址西青開發區賽達新興產業園內。規劃建設產能為每月10萬片的12吋晶圓代工生產線，可提供28奈米到180奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

天津市西青經濟開發集團、天津西青經濟技術開發區管理委員會，同意給與中芯國際天津專案用地支持、項目產業扶持、項目人才支持、 項目基礎設施支持以及項目其他支持。

中芯國際承諾，西青新公司按照約定條件及程式參與專案地塊的競拍，用於該項目建設。

中芯國際表示，協議擬投資的專案符合公司的發展規劃，有助於公司長遠發展。專案資 金來源於公司自有資金及自籌資金，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大 影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

中芯國際26日晚間發布公告，表示將在天津建12吋晶圓代工生產線。公告截圖
中芯國際26日晚間發布公告，表示將在天津建12吋晶圓代工生產線。公告截圖

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