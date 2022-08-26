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劉兆玄：兩岸智能裝備製造互補性強、合作潛力大

聯合報／ 記者陳政錄／河南洛陽即時報導
2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇，於26日在河南省洛陽市舉辦。記者陳政錄/攝影
2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇，於26日在河南省洛陽市舉辦。記者陳政錄/攝影

2022豫台經貿洽談會26日在河南洛陽舉行，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄透過預錄影片方式參會，代表台灣嘉賓致詞。他認為，兩岸在智能（智慧）裝備製造領域各擁優勢，互補性強，合作潛力巨大，但在人機協作、控制性能感知和傳感技術、材料技術和智能機械等方面與國際存在差距，透過兩岸交流合作、截長補短，對未來發展前景將有更多助益。

劉兆玄表示，2018年到2020年，鄭州成功舉辦了兩次的「兩岸智能裝備製造鄭州論壇」和一次的「豫台經貿洽談會暨豫台智能裝備產業對接會」，對於促進兩岸智能裝備製造產業的交流合作發揮很大的作用。去年受疫情影響停辦，今年能移師洛陽繼續擴大辦理「2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇」，具有承先啓後、再接再厲的意義。

他說，「智能製造及裝備」是製造業優化和升級的重要關鍵，大陸去年3月提出《十四五規劃綱要》，高舉「推動製造業高端化、智能化和綠色化」，提出培育先進製造業集群、改造傳統產業兩大措施，兩岸的相關產業均應加以高度的重視，並善加掌握其中隱含的巨大新商機。

據研究機構Trend Force的資料，2021年全球智能製造市場規模達到3,000億美元。劉兆玄說，大陸是全球最大的製造業基地，可以預見有很好的發展前景，而台灣也在智能裝備製造領有很多代表性企業，產業鏈和配套體系相對完善，2022年台灣智動化產業產值預計將超過220億美，因此，兩岸可說是各擁優勢，互補性強，合作潛力巨大。

但劉兆玄也提到，兩岸的智能製造領域在人機協作、控制性能感知和傳感技術、材料技術和智能機械等方面，與國外廠商仍有較大的差距。以人機協作為例，據麻省理工學院研究，「人機協作」可以減少85%的閒置人力，比用純人力或純機器人的系統都更為有效率，可大幅降低製造業的成本。兩岸產業界積極配合交流合作、截長補短，對未來的前景有更多的助益。

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄透過預錄影片方式參會，代表台灣嘉賓致詞。記者陳政錄/攝影
兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄透過預錄影片方式參會，代表台灣嘉賓致詞。記者陳政錄/攝影

劉兆玄 鄭州

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