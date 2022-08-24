大陸首發！運油-20、殲-20、殲-16三機同框照

據央視新聞消息，24日，在2022解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展記者會上，大陸軍方首次發布運油-20、殲-20、殲-16三機同框照。

解放軍空軍新聞發言人申進科大校表示，空軍殲-20、運-20、運油-20等「20系列」戰機將會在開放活動中集中亮相，展現空軍「奮鬥強軍·奮飛十年」的建設發展成就，讓強軍夢「飛入尋常百姓家」。

值得注意的是，大陸新一代空中加油裝備運油-20首次公開展示，該機型曾在大陸釋出對台軍演的視頻中現身過。

記者會也公布2022空軍航空開放活動飛行表演陣容，包括：殲-20、運-20、殲-16等新型戰機將進行空中展示；空軍八一飛行表演隊和空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊、「天之翼」飛行表演隊將帶來特技飛行表演，八一跳傘隊和「藍鷹」跳傘隊將帶來跳傘表演等。