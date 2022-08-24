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中關村論壇 下月北京開跑
根據22日在北京召開的2022中關村論壇記者會消息，2022中關村論壇將於9月22日至27日在北京舉辦。論壇將以線上線下相結合的形式，圍繞論壇會議、技術交易、展覽展示、成果發布、前沿大賽等部分開展130餘場活動。
新華社報導，北京市科委、中關村管委會一級巡視員侯雲介紹，經大陸國務院批准，2022中關村論壇由科技部、發改委、工信部、國資委、中科院、中國工程院、中國科協、北京市政府共同主辦。論壇主題為「開放合作·共享未來」。論壇將主會場設在國家會議中心，在中關村國家自主創新示範區展示中心等設立分會場。
2022中關村論壇將緊密圍繞北京率先建成國際科技創新中心、推動中關村加快建設世界領先科技園區和創新高地、深化打造國際科技交流合作國家級平台的目標，按照高層次、高水平、國際化、實效性要求，呈現一場前沿科技雲集、創新智慧閃耀的國際科技交流合作盛會。其中，論壇會議部分將邀請全球頂尖科學家、頂級機構、知名創新創業主體參與。
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