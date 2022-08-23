大陸九月三日將發行黑貓警長郵票
大陸中國郵政將在9月3日發行《動畫-黑貓警長》特種郵票。《黑貓警長》是中國大陸第一部科普動畫系列卡通片，將換起許多八0、九0後的童年回憶。
據央視新聞報導，《動畫-黑貓警長》特種郵票一套五枚，計劃發行630萬套，全套郵票面值5.20元人民幣。
據中國郵政官方微博，這套郵票由尚盈設計，北京郵票廠有限公司採用影寫版工藝印製，色彩明快、飽和度高，並且採用了金、銀特種金屬墨。
這套郵票表現了動畫中制服強盜、捉捕惡鷹、保衛家園、並肩作戰、大獲全勝的故事情節，突出展現了黑貓警長英姿颯爽、智勇雙全的經典卡通形象。
《黑貓警長》是中國大陸第一部科普動畫系列卡通片，由上海美術電影製片廠於1984年根據諸志祥同名科學童話改編，是八九十年代少年兒童的童年記憶。
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