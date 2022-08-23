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大陸電商出海 拼多多籌備跨境電商業務9月上線

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
拼多多創始人黃崢。（BBC中文網）
拼多多創始人黃崢。（BBC中文網）

大陸電商巨頭拼多多據報正籌備跨境電商平台，預計9月上線跨境電商平台應用，首站是美國，目前正在全品類招商。

大陸媒體《晚點LatePost》8月17日率先報導這一消息，但拼多多負責人就此消息對官方證券時報e公司回應稱，不予置評。

《晚點LatePost》的報導稱，拼多多將效仿中國最大跨境電商獨立站SheIn的模式，內部默認該出海項目的主管者是拼多多COO顧娉娉（阿布）。

8月初已有多家媒體報導，拼多多正秘密籌備一個出海新項目，同時拼多多的出海項目組也被曝正密集對接物流公司。

證券時報e公司指出，中國大陸跨境電商進出口規模持續大幅增長，2021年實現進出口額1.98兆元人民幣，創出新高。近年來電商生態正在重塑，大陸國內的流量正在見頂，發展海外市場正成為各大電商平台決定明天企業成長格局的觸手。

此前，SheIn的成功已在中國吸引了許多追隨者，阿里巴巴去年已經推出了面向北美和歐洲市場的跨境線上零售平台allyLikes。

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