陸對東協貿易額 將達1兆美元

中國—菲律賓合作論壇22日在北京召開。中國—東協商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧在致詞中說，預計今年中國大陸與東協貿易額將達到1兆美元。

中新社報導，許寧寧談到，去年底中國大陸—東協正式建立全面戰略夥伴關係。今年是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）協定生效實施之年，中國大陸—東協地區保持著長期向好的經濟發展基本面。

數據顯示，1-7月，中國大陸與東協貿易額達5448.8億美元，同比增長13.1%。中國大陸已連續13年保持東協第一大貿易夥伴。今年1-7月東協繼續為中國大陸第一大貿易夥伴。許寧寧認為，根據今年以來中國大陸與東協貿易增速，雙方貿易額今年預計將達1兆美元。

他還指出，今年以來，菲律賓經濟快速復甦增長。菲律賓總統馬可仕在上任以來發布的首份國情咨文報告中將菲今年經濟增長目標確定為6.5%至7.5%，這也預示著菲律賓商機紛呈。

面對當前國際形勢動盪、世界經濟增長低迷、全球疫情仍然蔓延等不利因素，比鄰而居的中菲兩國增進合作、充分開發兩國經貿互補性是共同應對有關不利因素、實現互利共贏發展的現實選擇。

許寧寧就增進中菲兩國經貿合作提出幾點建議。首先，從大局、長遠和當前需要出發，切實鞏固發展兩國全面戰略合作關係。在政和商通中，以合作互助發展；在民心相通中，夯實兩國睦鄰友好和經濟合作基礎。其次，著力增進兩國產業合作，積極加強兩國行業商協會的對接合作，將經貿合作做細做實。

中國—菲律賓合作論壇由中國—東協商務理事會、RCEP產業合作委員會與菲律賓駐大陸大使館聯合主辦，在菲律賓駐大陸大使館設主會場，兩國多地設分會場。