重慶智博會 聚焦大數據

2022中國國際智能產業博覽會（智博會）22日在重慶開幕，在重大招商項目線上簽約儀式上，共簽約重大招商項目70個，合約投資額2121億元（人民幣，下同），聚焦大數據智能化等重點領域。

中新社報導，2022智博會由大陸工業和信息化部、發展和改革委員會、中國科學技術部、互聯網信息辦公室、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會，新加坡貿易與工業部和重慶市人民政府共同舉辦。本屆智博會延續「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」主題，聚焦智慧城市年度主題，以線上方式舉行。

2022智博會重大招商項目線上簽約聚焦大數據智能化等重點領域，與大陸國內外行業龍頭企業深入對接並達成系列重大合作，合約投資額10億元以上項目共有54個，其中，戰略性新興產業項目個數達到總數的80%。

重慶是大陸重要的汽車製造基地，近年來以智能網聯和新能源為主攻方向。重大招商項目線上簽約儀式上，在智能網聯新能源汽車領域，重慶圍繞完善零部件生態，簽約項目18個、合同投資額833億元，投資方包括比亞迪、斑馬網絡等企業。

今年7月，重慶發布滿天星行動計劃，旨在到2025年，推動軟體和信息服務業發展整體水平進入大陸第一梯隊。此次重大招商項目線上簽約中，重慶在軟體信息及科技創新領域，以工業軟體為突破口，簽約項目14個、合約投資額330億元，投資方包括金蝶、中科創達、完美世界等企業。