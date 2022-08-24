四川德陽數位轉型 打造5G無人農場

近年來，四川省德陽市加快發展數位經濟，推動數位農業建設，積極推進農業產業數位化轉型升級。

近日，在德陽市旌陽區新中鎮桂花村的「旌秀桂花」5G無人農場裡，已經成熟的辣椒正在等待無人農機收割。作為「旌秀桂花·農創智谷」智慧農業園區的核心項目，「旌秀桂花」5G無人農場占地80餘畝，全部採用5G智慧化操控，配備智慧噴灌滴灌、水肥一體化、即時監控系統等智慧設施，實現了「耕種管收」農業全智慧化管理。

除此之外，旌陽區轄區內的「青甜揚嘉」數位農業示範場景、「紅光印象」院士專家雲工作站、「旌耘糧倉」、「旌秀桂花」農業園區智慧管理平台，都在逐步上線。其中，「旌秀桂花·農創智谷」智慧農業園區以「智慧農業」和「數位農業」為引擎，通過農文旅融合帶動農村產業發展，助力鄉村振興。

據介紹，旌陽區的特色果蔬都擁有「身分證」，農作物生產過程的氣象、水、土壤等監測資料，最終以大資料為依託，實現全生長過程數位化、標準化，讓整個生產環節在「一張網」下公開透明，實現放心、安心。