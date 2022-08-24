四川德陽數位轉型 打造5G無人農場

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
技術人員對5G無人農場內的農作物生長情況，實時監控。圖／本報四川德陽傳真
技術人員對5G無人農場內的農作物生長情況，實時監控。圖／本報四川德陽傳真

近年來，四川省德陽市加快發展數位經濟，推動數位農業建設，積極推進農業產業數位化轉型升級。

近日，在德陽市旌陽區新中鎮桂花村的「旌秀桂花」5G無人農場裡，已經成熟的辣椒正在等待無人農機收割。作為「旌秀桂花·農創智谷」智慧農業園區的核心項目，「旌秀桂花」5G無人農場占地80餘畝，全部採用5G智慧化操控，配備智慧噴灌滴灌、水肥一體化、即時監控系統等智慧設施，實現了「耕種管收」農業全智慧化管理。

除此之外，旌陽區轄區內的「青甜揚嘉」數位農業示範場景、「紅光印象」院士專家雲工作站、「旌耘糧倉」、「旌秀桂花」農業園區智慧管理平台，都在逐步上線。其中，「旌秀桂花·農創智谷」智慧農業園區以「智慧農業」和「數位農業」為引擎，通過農文旅融合帶動農村產業發展，助力鄉村振興。

據介紹，旌陽區的特色果蔬都擁有「身分證」，農作物生產過程的氣象、水、土壤等監測資料，最終以大資料為依託，實現全生長過程數位化、標準化，讓整個生產環節在「一張網」下公開透明，實現放心、安心。

院士

延伸閱讀

四川高溫限電 川渝人煎熬哀號

減緩消融 四川冰川蓋2.0版「涼被」

四川67座火電廠「滿發盡發」 但僅能供應25%電力

前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

相關新聞

任正非：活下來…華為主綱領

大陸和全球經濟持續面臨巨大壓力，華為創始人任正非最新對內部示警，未來三年把「活下來」作為最主要綱領，邊緣業務「全線收縮和...

陸機器人市場 規模達174億美元

「中國機器人產業發展報告（2022年）」顯示，中國大陸機器人市場持續蓬勃發展，預計2022年市場規模將達到174億美元，...

寧德時代 上半年淨利飆

全球動力電池霸主、有「寧王」稱號的寧德時代昨（23）日公布半年報，上半年營收為人民幣1,129.71億元（約新台幣5,0...

大陸九月三日將發行黑貓警長郵票

大陸中國郵政將在9月3日發行《動畫-黑貓警長》特種郵票。《黑貓警長》是中國大陸第一部科普動畫系列卡通片，將換起許多八0、...

四川德陽數位轉型 打造5G無人農場

近年來，四川省德陽市加快發展數位經濟，推動數位農業建設，積極推進農業產業數位化轉型升級。

重慶智博會 聚焦大數據

2022中國國際智能產業博覽會（智博會）22日在重慶開幕，在重大招商項目線上簽約儀式上，共簽約重大招商項目70個，合約投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。