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大陸運動品牌安踏體育上半年營收旺 超越NIKE中國

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
安踏集團表示，今年上半年該公司營收相當於相同報告期內1.1個耐克（NIKE）中國、2.1個李寧公司、2.13個愛迪達（adidas）中國。(新華網)
安踏集團表示，今年上半年該公司營收相當於相同報告期內1.1個耐克（NIKE）中國、2.1個李寧公司、2.13個愛迪達（adidas）中國。(新華網)

大陸運動品牌安踏體育披露2022年半年報，上半年營收人民幣259.65億元，較去年同期增長13.8%；股東應占淨利人民幣35.88億元，年減6.6%；基本每股盈利人民幣1.33元。安踏集團表示，今年上半年該公司營收相當於相同報告期內1.1個耐克（NIKE）中國、2.1個李寧公司、2.13個愛迪達（adidas）中國。

今年上半年，安踏集團營收創歷年同期新高。澎湃新聞報導，安踏集團董事會主席丁世忠在「主席報告書」中將營收增長歸功於「單聚焦、多品牌、全球化」的策略。

分品牌來看，今年上半年，安踏品牌營收年增長26.3%至人民幣133.60億元，FILA品牌下滑0.5%至人民幣107.77億元；所有其他品牌增長29.9%至人民幣18.28億元，主要由DESCENTE（迪桑特）和KOLON SPORT（可隆）帶動。

在DTC（Direct To Customer）模式下擁有6600家門店的安踏（包括安踏兒童），為集團貢獻了51.5%的營收，超6000家門店中約52%為直營，其餘則為加盟店。

儘管上半年營收創新高，丁世忠也在財報中坦言，經營環境從今年3月開始受到疫情衝擊。

財報稱，由於疫情，該集團在特定區域暫停部分實體店運營，因此集團的線下零售業務受到客流量顯著下跌以及消費欲望減弱帶來的雙重負面影響。安踏集團的整體毛利率下滑1.2個百分點至62%。

安踏集團坦言，由於疫情，主要佈局高線城市的FILA是該集團內部業務受影響最大的品牌，閉店率最高達30％。FILA在大陸、香港、澳門及新加坡市場的門店共2021家，照披露比例計算，最多曾有600餘家FILA門店暫時關閉。

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