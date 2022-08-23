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中國在西方是制度性對手 在其它地方是合作伙伴

德國之聲／ 德國之聲

在歐洲國家眼裡，中國是制度性競爭對手的觀點已越來越成為共識。美國和其盟友認為，中國破壞基於規則的國際秩序，在國際舞台上咄咄逼人，在國內壓制民主與人權。

不過，全球視野下，許多國家對中國崛起的態度卻與西方迥然不同，它們認為，中國是重要的經濟伙伴，在地緣政治上，甚至提供了另一選項。這是德國墨卡托中國研究中心（Merics）最近發表的一份研究報告的核心內容。

這份報告的國別作者來自孟加拉國、智利、印尼、哈薩克斯坦、肯尼亞、尼日利亞、沙特阿拉伯和土耳其。他們在各自的報告中闡述了同中國的關系，以及本國怎樣看待中美對峙這一國際局勢的軸心。

他們指出，中國正在深化同南半球國家的合作，北京清楚，建國百年、實現復興夢想的計劃，在很大程度上取決發展中國家在中美角力中所持的立場。

以上所有參加調研的國家都反對選邊站，它們各自的政府希望能在超出中美對決的領域，找到合作的空間。不過，報告指出，這些國家可能在某些領域不得不選邊站。報告在展望部分寫道，由於中美關系將持續惡化，一個兩極的世界正在形成，南半球國家將越來越困難地保持中立平衡。

在這一大的框架下，報告認為，總的趨勢是，在安全防務問題上，同華盛頓保持伙伴關系，但同時，與中國發展經濟伙伴關系。總體而言，大部分發展中國家對同中國進行經濟合作，從而改善本國的經濟地位，報以高度的期待。

中國在地區的經濟活動普遍受歡迎

中國同南部國家的經貿關系，通過貿易、直接投資以及為基建項目融資等手段正在擴大，但報告同時顯示，經貿關系發展不平衡，其單一方向的走勢尤其明顯，這些國家向中國的出口以及資金流，遠遠趕不上中國對那裡的出口以及投資規模的步伐。

8個國家中，除沙特和智利外，同中國都呈貿易逆差關系。中國均是它們最大的貿易伙伴或者最大伙伴之一。在這裡，密切的貿易關系基本上被評價為"積極"，只有尼日利亞和智利例外，它們認為本土小企業受到中國進口商品的沖擊。

這8個國家都是"一帶一路倡議"的簽署國，中國的國有公司在當地都承辦基建項目，只有肯尼亞和哈薩克斯坦因擔心持續性的債務而例外；土耳其提及"債務陷阱"，例舉了其它國家的例子。中國在當地的經濟活動普遍受到歡迎。

中國提供地緣戰略選項

中國和以上8國的安全合作，其中包括軍事合作以及武器出口，雖然還很有限，但正在擴大。它們當中大部分都同美國在防務和安全領域有著密切合作。

一些國家逐漸接受中國成為安全合作的伙伴，認為降低對美國的依賴是件好事。中國在全球各地擴大伙伴關系以及朋友圈，提供了除美歐以外的一個重要的經濟合作契機，以及地緣戰略選項。比如孟加拉國向中國購買大量武器，是中國第二大武器出口對象國。沙特也在加強同中國的軍事貿易關系，有報道稱，北京許諾利雅得幫助其建立巡航導彈系統。

對中國的敘事：西方與其它國家各不同

8個調查國家中，5個是穆斯林佔多數人口的國家，尼日利亞一半的人口是穆斯林。它們當中只有土耳其和哈薩克斯坦認為，中國新疆對維族和其它少數民族的迫害行徑具有政治層面的影響。

報告還認為，西方自由國家對中國的敘事同其它國家有很大區別，因此，它們之間對待中美競爭關系的態度也全然不同。這一點上，8個調查國家的觀點很相似。

兩極世界不符合歐洲利益

這份報告認為，為保護自身的利益和安全，歐洲應該在地緣政治中繼續扮演積極角色。在今年中國召開二十大、美國舉行中期選舉過後，中美兩國的路線將會更為清晰地展現出來。歐洲自然同美國有更多的相似之處，但這並不意味著，歐洲沒有同全球其它國家加強伙伴關系的空間，相反，為保證國際秩序不繼續削弱，歐洲應超越民主與獨裁的劃分。

報告指出，世界的兩極劃分不符合歐洲的利益，然而，這一發展趨勢不可否認。為安全返回陣營政治，最大限度地保護自身的利益和安全，歐洲國家應該能找到自己的道路。

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