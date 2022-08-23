離岸人民幣逼近6.9元關口 中間價創近兩年低點

受到強勢美元、人行下調利率影響，人民幣持續承受貶值壓力。23日，人民幣對美元中間價報6.8523元，較前一日大跌325個基點，創近兩年低。與此同時，人民幣對美元離岸價逼近6.9元關口。截至12時47分，美元指數報108.9410，人民幣對美元離岸價報6.8656元，人民幣對美元在岸價報6.8493元。分析認為，該走勢恐使相關資產價格承壓。

受聯準會官員鷹派言論影響，美元指數再度逼近109，恐重返20年新高；而自15日人行下調中期借貸便利（MLF）利率，緊接著22日再下調貸款市場報價利率（LPR）後，大陸境內流動性寬鬆，在內外因素疊加下，人民幣短期承壓。

據中航信託宏觀策略總監吳照銀此前表示，從全球通膨、主要經濟體經濟形勢等指標看，美元上行趨勢並未結束，相應的資產價格包括股票、商品、人民幣匯率等都存在壓力。

匯豐也上調人民幣對美元匯率的預測，最新預估是，到2022年底，人民幣對美元匯率將達到6.9元，到2023年年中為6.95元。

該機構表示，「近期人民幣兑美元已突破備受關注的6.8元關口，我們認為這意味著人民幣對美元匯率將在今年剩餘時間和明年上半年處於一個新的更高的區間，比如6.75元至7.00元。」