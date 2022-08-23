任正非：全球經濟將衰退 華為要以「活下來」為綱領

面對全球經濟增長下行風險，華為創辦人任正非提出示警。據第一財經報導，任正非在華為內部論壇22日上線的一篇名為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》文章中提到，全球經濟將面臨衰退，因此要把「活下來」作為最主要的綱領。

報導提及，任正非在文內指出，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

華為官網12日低調上線華為今年上半年經營業績。數據顯示，華為在今年上半年實現銷售收入人民幣3,016億元，淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1,427億元，年增4%，企業業務收入為547億元，年增27%，終端業務收入為1,013億元，年減25%。

華為輪值董事長胡厚崑在先前財報發布會中表示，「儘管終端業務受到較大影響，訊息與通信技術（ICT）基礎設施業務仍保持了穩定增長。」而此前任正非在內部講話總匯也曾提到「這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。」

此外，據市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。但由於華為5Ｇ手機功能受限導致市場份額流失，華為雖然仍保持全球第三，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓。