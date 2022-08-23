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拚入CPTPP 陸商務部：支持有條件地區對接高標先行先試

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部23日表示支持有條件的地方對接國際高標準經貿規則開展先行先試。（中新網）
大陸商務部23日表示支持有條件的地方對接國際高標準經貿規則開展先行先試。（中新網）

受到疫情反覆影響，大陸服務貿易面臨挑戰。澎湃新聞報導，大陸商務部副部長盛秋平23日在國新辦記者會上表示，商務部下一步仍將持續加快建立統一開放市場體系，以申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）為契機，支持有條件的地方對接國際高標準經貿規則開展先行先試，提升各類要素跨境流動的便利化水平。

盛秋平介紹，大陸去年服務進出口額達到人民幣5.3兆元，年增16.1%，創歷史新高。服務出口世界排名由第四位上升至第三位。今年上半年，大陸服務進出口總額達到2.9兆元，年增21.6%

與此同時，大陸服務貿易也面臨不少挑戰與制約。盛秋平指出，主要受到三個要素制約，一是疫情對服務貿易的影響還在持續，跨國人員流動和商務活動受到很多限制；二是世界經濟復甦脆弱乏力，服務貿易面臨外需收縮的風險；三是企業經營壓力加大。一些服務貿易企業面臨訂單不足、成本上升等挑戰，特別是中小企業面臨較大生存壓力。

儘管面對挑戰，盛秋平提到，未來商務部將在擴大開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單。用好區域全面經濟夥伴協定（RCEP）實施帶來的重要開放機遇；同時，創新發展模式，加大傳統服務貿易領域數位化改造力度，支持智慧物流、線上辦展，以及提升發展平台等方面繼續發力。

疫情 大陸商務部

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