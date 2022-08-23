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陸監管部門再出手 滴滴等網約車平台遭「提醒式」約談

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
滴滴出行近期受到網信辦因數據安全原因整改罰款後，再受到交通運輸部門的提醒式約談。圖／取自新浪微博
滴滴出行近期受到網信辦因數據安全原因整改罰款後，再受到交通運輸部門的提醒式約談。圖／取自新浪微博

大陸知名網約車平台滴滴出行再受到監管部門約談。大陸交通運輸部22日晚間在微信公眾號表示，交通運輸新業態與監管部際聯席會議辦公室對滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽約車、美團打車、萬順叫車、享道出行、如祺出行、陽光出行、嘀嗒出行等大陸11家平台公司，就侵害從業人員與乘客權益等風險進行「提醒式約談」。

公告表示，約談內容指出，發現部分平台公司存在企業主體責任落實不到位、侵害從業人員和乘客合法權益、非法營運突出、潛藏安全穩定風險隱患等問題。因此，陸方監管部門要求深入排查整治各平台公司存在的穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業穩定，並須提高經營策略的公開透明度，健全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益。平台依法合規開展經營，嚴把准入關，清退不合規車輛和人員。

而交通運輸部該舉引起部分大陸輿論正面評價，近年有不少大陸消費者反應滴滴等網約車平台打車費用變貴、而網約車司機的收入變薄。甚至有網民反應平台有「殺熟」（老用戶價格比新用戶貴）現象產生。

稍晚，各平台公司也表示，將按照約談要求，舉一反三，對企業經營行為進行全面系統審視，認真履行企業主體責任，扎實做好整改工作。

事實上，滴滴除了受到交通運輸上的風險監管外，此前，大陸另一監管單位網信辦則針對該公司的數據安全進行整改，在今年7月對滴滴處罰人民幣80.26億元後，網信辦表示將持續指導督促滴滴做好整改工作，消除風險安全隱憂。

滴滴出行

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