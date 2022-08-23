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香港全年通膨 預測維持溫和

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府財政司司長陳茂波21日發表網誌稱，外圍主要市場受通膨高企的威脅，但香港情況大致穩定，今年上半年綜合消費物價指數升1.5%，即使7月份指數持續上升，但全年的通膨率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。

中新社報導，陳茂波解釋，香港通膨溫和是由於各地消費開支組成有所不同，國際能源價格高漲令歐美通膨加劇，但能源及交通等項目在香港的消費物價指數中占比只有約3%，對整體消費物價的影響較小。加上在香港的消費物價指數中，占比40%的住屋開支部份近期持續出現跌幅；占比27%的食品價格方面，在來自大陸的鮮活食品及菜蔬供應和物流配送保持穩定，相關物價的升幅亦已從3月時的高峰稍為緩和。

他稱，近月香港就業情況略有改善，最新失業率和就業不足率回落。考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，經濟仍有相當韌力。

他還說，美國連番加息，香港的銀行同業拆息亦跟隨向上。然而本地市場資金充裕，港息升幅比美息少，令港元的隔夜息及一個月拆息比美息分別低了約0.5厘和1.2厘。如果下月美國再加息，香港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

另外，由於香港跟大陸的跨境運輸受到疫情干擾，他預計即將發表的香港7月份商品出口數據會出現同比跌幅，將是連續第3個月負增長。

香港 通膨

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