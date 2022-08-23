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福建推進綠色海絲建設

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
福建推進綠色海上絲綢之路建設。圖為開往廈門港的集裝箱運輸車駛過泉州晉江國際陸地港區大門。（新華社）
福建推進綠色海上絲綢之路建設。圖為開往廈門港的集裝箱運輸車駛過泉州晉江國際陸地港區大門。（新華社）

推進綠色海上絲綢之路建設，成為福建提高對外開放綠色低碳發展水平的發力點。

中新社報導，福建官方21日發布了一份完整準確全面貫徹新發展理念、做好碳達峰碳中和工作的實施意見，明確加快建立綠色貿易體系，推進綠色海上絲綢之路建設，提高對外開放綠色低碳發展水平。

該實施意見提出，充分發揮「海絲」核心區優勢，推進與海絲沿線國家和地區在新能源及裝備、流域水環境治理、礦山環境治理修復、生物多樣性保護、濕地保護修復、海洋生態環境等領域交流合作，提升一帶一路生態環境大數據（福建）服務平台建設水平。

為推進綠色海上絲綢之路建設，福建也將積極爭取國際金融組織和外國政府貸款，支持綠色低碳項目建設；推動綠色低碳理念、技術及產品走出去，在一帶一路沿線國家和地區推廣應用綠色技術、綠色裝備、綠色服務、綠色基建等，引導境外投資項目踐行綠色投資。

在加快建立綠色貿易體系方面，該實施意見提出，推動構建高效暢通的國際貨運通道，促進物流貿易提速增效、節能降碳；持續優化貿易結構，大力發展高質量、高技術、高附加值的綠色產品貿易；推動服務出口數位化轉型，促進數位貿易與其他產業融合發展，打造數位服務貿易支撐平台，培育建設一批福建省發展數位貿易的重要載體和數位服務出口集聚區；支持綠色低碳產品、節能環保服務、環境服務等進口。

據規劃，福建深化大陸國家生態文明試驗區建設，堅定走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路，到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。

截至今年6月底，福建省電力總裝機7264萬千瓦，其中清潔能源裝機4274萬千瓦，占比達58.8%，核電、海上風電裝機分別位居大陸第二和第三。

福建 一帶一路

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