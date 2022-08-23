百城千社萬企助就業 廣東啟動

廣東21日啟動「百城千社萬企助就業」專項行動。該省各市（縣、區）聯動千家社會組織，鏈接萬家企業用人單位，為大學畢業生、自主就業退役士兵等群體進一步拓寬就業管道和擴大就業空間。

中新社報導，作為經濟大省、就業大省，今年廣東省的普通大學畢業生有71萬人，加上外省來粵就業的畢業生，預計有超過90萬大學畢業生在粵求職就業，廣東多措並舉促進就業。

當天啟動的專項行動由廣東省民政廳、省教育廳、省人力資源和社會保障廳、省退役軍人事務廳等4部門聯合啟動。專項行動包括網路徵才雙選工作、雲上雙選線上直播徵才活動和線下雙選會。其中，雲上雙選線上直播徵才活動是透過直播方式推薦用人單位需求和崗位訊息，此外還包括分析行業趨勢、專家提供面試技巧等。

活動當天有3家社會組織、3家企業代表一同參與雲上雙選網路直播招聘活動，與求職者雲互動，還有資深人力資源行業專家在線提供職業生涯規劃、職場問題解惑等專業指導。

活動當天共有3000多家社會組織及企業提供上萬個崗位，有3000多名學生上傳簡歷。後續廣東範圍內還將陸續舉辦百城千社萬企助就業線下雙選會。

廣東省教育廳二級巡視員邱克楠稱，大學畢業生就業工作是一項重大的民生工程，各大學要高度重視，建立健全大學、社會組織和企業三方長效溝通合作機制，多方聯動引企進校、引生入企。

廣東有7.2萬家社會組織，社會組織是吸納就業的重要力量。廣東省人力資源和社會保障廳二級巡視員張廣立指出，社會組織積極履行社會責任，在促就業方面的作用更加顯現，希望各家社會組織一方面發揮橋梁紐帶作用，憑藉與企業聯繫緊密的優勢，收集發布大量企業崗位訊息，另一方面提供一定數量且適合大學生特點的優質就業崗位。

廣東省退役軍人事務廳二級巡視員莊華坤稱，退役軍人是重要的人力資源，希望社會組織和企業家們通過這次活動，發掘有益於企業發展的重要人才。