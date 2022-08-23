陸綠色轉型 積極培育雙碳人才

在剛結束的世界職業院校技能大賽「碳中和可再生能源工程技術」比賽中，來自天津輕工職業技術學院的劉華庚和司華蓓姣，與兩位來自埃及魯班工坊的海外學生共同設計展示的「風光互補模擬發電」項目獲金獎。

新華社報導，指導教師崔立鵬介紹，該賽項共有來自全球16所院校的8支隊伍參賽，旨在考察學生在「雙碳」技能中的軟硬體操作能力和創新思維。

「雙碳」是中國大陸發展中的一大熱詞。2020年9月，大陸宣布將提高自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

努力實現「雙碳」目標，既是中國大陸對世界的宣示，也是順應綠色轉型趨勢的必然要求。相關人才的供給和補充，正在改變著大陸社會的就業結構。

2021年3月，具備碳排放監測、核算、交易、諮詢等多項技能的碳排放管理員被列入《中華人民共和國職業分類大典》。

申請設立這一新職業的牽頭部門中國石油和化學工業聯合會數據顯示，預計「十四五」期間大陸需要的「雙碳」人才數量在55萬至100萬左右。

著眼於綠色轉型中「雙碳」人才的培養，新的頂層設計早已在大陸教育特別是職業教育中悄然展開。2017年，大陸在《製造業人才發展規劃指南》中專門提出了「提升綠色製造技術技能水平」，鼓勵高等學校、職業學校根據綠色製造發展需要積極開展節能環保、清潔生產等相關學科專業。

以天津職業大學汽車工程學院為例，院長李晶華說，在學院的實訓車間中，有一半以上的實訓課程與新能源汽車相關，僅新能源汽車檢測與維修技術專業，每年就可向社會輸送近百名人才。

2021年，在增設水環境智能檢測與保護、綠色生物製造技術等8個專業後，大陸職業院校開設的「綠色」技術技能專業數量已經達到了49個。

同時，一些職業院校也打造了以實現「雙碳」目標為指導的課程體系。如唐山工業職業技術學院機械製造與自動化專業，就在專業技能課程上融入了廢品回收、冷卻液回收、精益管理、綠色製造等內容，以指導學生在從業過程中實現綠色生產。

經過教育或培訓的「雙碳」技能人才，有著良好的就業前景。據獵聘網統計，2021年，大陸碳排放相關新發職位需求同比增長753.87%，該職位企業招聘平均年薪由2019年的15.36萬元（人民幣，下同），增至2021年的25.55萬元。

剛獲獎的司華蓓姣目前在天津輕工職業技術學院光伏工程技術專業讀大二。她說：「雙碳是接下來一段時間中國重點發力的戰略目標，我希望今後可以在這個領域繼續深造和探索。」