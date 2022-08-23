快訊

台南市殺警凶嫌 持搶來警槍在新營區搶奪超商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸綠色轉型 積極培育雙碳人才

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸推進「雙碳」目標，加緊培養「雙碳」技能人才。圖為中國建築科學大會暨綠色智慧建築博覽會上展示的「零碳小屋」。（新華社）
中國大陸推進「雙碳」目標，加緊培養「雙碳」技能人才。圖為中國建築科學大會暨綠色智慧建築博覽會上展示的「零碳小屋」。（新華社）

在剛結束的世界職業院校技能大賽「碳中和可再生能源工程技術」比賽中，來自天津輕工職業技術學院的劉華庚和司華蓓姣，與兩位來自埃及魯班工坊的海外學生共同設計展示的「風光互補模擬發電」項目獲金獎。

新華社報導，指導教師崔立鵬介紹，該賽項共有來自全球16所院校的8支隊伍參賽，旨在考察學生在「雙碳」技能中的軟硬體操作能力和創新思維。

「雙碳」是中國大陸發展中的一大熱詞。2020年9月，大陸宣布將提高自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

努力實現「雙碳」目標，既是中國大陸對世界的宣示，也是順應綠色轉型趨勢的必然要求。相關人才的供給和補充，正在改變著大陸社會的就業結構。

2021年3月，具備碳排放監測、核算、交易、諮詢等多項技能的碳排放管理員被列入《中華人民共和國職業分類大典》。

申請設立這一新職業的牽頭部門中國石油和化學工業聯合會數據顯示，預計「十四五」期間大陸需要的「雙碳」人才數量在55萬至100萬左右。

著眼於綠色轉型中「雙碳」人才的培養，新的頂層設計早已在大陸教育特別是職業教育中悄然展開。2017年，大陸在《製造業人才發展規劃指南》中專門提出了「提升綠色製造技術技能水平」，鼓勵高等學校、職業學校根據綠色製造發展需要積極開展節能環保、清潔生產等相關學科專業。

以天津職業大學汽車工程學院為例，院長李晶華說，在學院的實訓車間中，有一半以上的實訓課程與新能源汽車相關，僅新能源汽車檢測與維修技術專業，每年就可向社會輸送近百名人才。

2021年，在增設水環境智能檢測與保護、綠色生物製造技術等8個專業後，大陸職業院校開設的「綠色」技術技能專業數量已經達到了49個。

同時，一些職業院校也打造了以實現「雙碳」目標為指導的課程體系。如唐山工業職業技術學院機械製造與自動化專業，就在專業技能課程上融入了廢品回收、冷卻液回收、精益管理、綠色製造等內容，以指導學生在從業過程中實現綠色生產。

經過教育或培訓的「雙碳」技能人才，有著良好的就業前景。據獵聘網統計，2021年，大陸碳排放相關新發職位需求同比增長753.87%，該職位企業招聘平均年薪由2019年的15.36萬元（人民幣，下同），增至2021年的25.55萬元。

剛獲獎的司華蓓姣目前在天津輕工職業技術學院光伏工程技術專業讀大二。她說：「雙碳是接下來一段時間中國重點發力的戰略目標，我希望今後可以在這個領域繼續深造和探索。」

碳排放

延伸閱讀

U18亞青男排／5局大戰惜敗大陸 中華隊收第6名

孫春蘭：海南疫情出現明顯拐點 日增感染數連四天下降

文旦禁銷大陸 陳吉仲宣布收購花蓮1100公噸做成加工品

大陸數位經濟大會 300專家獻策

相關新聞

大陸救房市 調降貸款利率

大陸最新8月貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期LPR為3.65％，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3％，下調15...

蔚來電動車 拓歐洲版圖

蔚來汽車官方昨（22）日宣布，蔚來ET7啟航歐洲，即將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威五國開放預定並交付，為更多歐洲用戶提...

寧夏閔寧鎮 北京打造脫貧指標

在美中競合、疫情等複雜背景下，面對百年未有之大變局，「脫貧攻堅」這一重大政績，無疑是中共總書記習近平二十大前樹立領導權威...

陸綠色轉型 積極培育雙碳人才

在剛結束的世界職業院校技能大賽「碳中和可再生能源工程技術」比賽中，來自天津輕工職業技術學院的劉華庚和司華蓓姣，與兩位來自...

疫情下如何避免返貧 施政挑戰

大陸二○二一年舉辦「全國脫貧攻堅總結表彰大會」時，中共總書記習近平宣布，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，但在近年新冠疫情反覆下...

星空導遊 農閒收入堪比種田

開機、校準、尋星、調焦……天文望遠鏡在29歲的農民邱海濤手中，是新穎的「生產工具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。