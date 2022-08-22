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搜狐網CEO建議大家少睡覺 「能睡4小時就是完美」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。圖／微博照片
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。圖／微博照片

睡眠是人類不可缺少的一種生理現象，睡覺的質量與人體健康有密切關係，一個人的一生中，睡眠佔了近1/3的時間。有人認為，睡覺睡到自然醒是最好不過的了，但有人並不這樣認為。近日，大陸搜狐網CEO張朝陽在直播中表示，大家睡6個小時最好，「如果能睡4個小時那就是完美」。引發大陸網友熱議：「資本家都希望員工少睡覺。」

張朝陽表示：「在睡眠的前2個小時是深度睡眠，2個半小時、3個小時之後，大腦就開始做各種噩夢，在噩夢的過程中是沒有理智來控制的，會不斷地放大。所以我們經常睡不好覺的原因是因為睡完3小時後，後面的3、4個小時在噩夢中度過，起來之後就會特別難受。所以我建議大家少睡，睡6個小時最好，如果能睡4個小時那就是完美。睡多了是對人的一種傷害，我拒絕被傷害，所以就睡得少。」

此外，張朝陽還在直播中表示，人不能退休的，只有去追求一件事情，而且不是目標，是一個價值觀趨向的事情，才能夠管理好大腦，使得自己勇往直前過一個有意義的人生。「我們之所以焦慮，是因為我們大腦想法太多，有一個價值觀，就是去從事這件事，一直活到老，幹到老，想到老，學到老，努力到老。」

大陸網友評論說：「這哥們怕是虧心事做多了，老怕做噩夢！」、「一天不睡足8小時，頭就是暈的，怎麼工作，怎麼生活啊？」、「人家資本家把你當豬看，覺得等你多睡4個小時都不利於他剝削你。你還問怎麼工作，怎麼生活？」、「裝個監視器看他一天是不是睡4個小時！」、「他憂鬱症犯了吧？」、「我要是有他10分1的資本我也每天睡4個小時」。

睡眠

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