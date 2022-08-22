挺樓市 大陸央行：保障房地產合理融資需求

中國人民銀行（大陸央行）行長、大陸國務院金融委辦公室主任易綱22日主持召開部分金融機構座談會。會議指出，經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。要保障房地產合理融資需求，要依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。

會議指出，經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢復發展基礎。金融系統要進一步提高政治站位，增強責任感，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要強化宏觀思維，充分發揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長的穩定性。要增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支持工作。要保障房地產合理融資需求。要依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。

會議指，政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設、產業升級基礎設施建設、城市基礎設施建設、農業農村基礎設施建設、國家安全基礎設施建設等重點領域相關項目的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。要堅持市場化、法治化原則，統籌信貸平穩增長和防範金融風險之間的關係。

大陸國家開發銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行主要負責人出席會議並發言，人民銀行、銀保監會相關司局負責人出席會議。