星空導遊 農閒收入堪比種田

開機、校準、尋星、調焦……天文望遠鏡在29歲的農民邱海濤手中，是新穎的「生產工具。

中新社報導，在多雲的夜空下，他展現出絕佳的專業素質：在雲層縫隙中迅速找到稍縱即逝的星星，並說出其名字或所在星座。他的表現引來遊客們的稱讚。

近一年以來，邱海濤作為星空導遊，為遊客提供觀星指導服務。他可以熟練地調試設備，還會講述每顆星星的故事。根據每次講解時間的長短，他可以獲得不同額度的報酬。

對他來說，這份在農閒時的工作，收入已與種田相當。「近年來中國航天事業發展迅速，加上露營和自駕遊的火爆，來觀星的遊客數量也是不斷增多。」

新冠疫情爆發以來，代表「詩與遠方」的長途旅遊存在不確定因素，大陸民眾開始熱衷露營等短途旅行。星空、河流、草地、森林，「家門前的小確幸」等戶外活動蘊含巨大商機。

邱海濤居住在吉林省吉林市下轄的樺甸市橫道河子鄉，露營的興起已惠及他的家鄉。數據顯示，2021年大陸露營經濟核心市場規模達到747.5億元（人民幣，下同），同比增長62.5%；帶動市場規模為3812.3億元，同比增長58.5%。