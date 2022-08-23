疫情下如何避免返貧 施政挑戰

大陸二○二一年舉辦「全國脫貧攻堅總結表彰大會」時，中共總書記習近平宣布，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，但在近年新冠疫情反覆下，除進一步推進鄉村振興、共同富裕，如何避免「返貧」，也成為大陸當局施政的關鍵詞。

以寧夏回族自治區來說，於二○一五年、二○一六年，陸續完成將貧瘠的「西海固」地區居民，遷至銀川市閩寧鎮、吳忠市紅寺保區等地的工作，並在投入基礎建設、振興產業、就業輔導的同時，透過專項補貼，引入企業承包村集體土地用於分潤等方式，助貧困戶脫貧。

惟在疫情、俄烏戰爭等情勢下，這些脫貧成效也遭遇不少挑戰。閩寧副鎮長李輝欽說，當地的富貴蘭服裝廠，過去八成做俄羅斯外貿生意，現在受到巨大影響，員工數從三百多人，減少到七、八十人，影響了一些村民的就業，政府也協助服裝廠開拓本土市場因應。

紅寺保鎮的弘德村，以及銀川市西夏區鎮北堡村在經營民宿上，也受疫情影響。一位弘德村的民宿主人說，少了許多「自駕遊」旅客。鎮北堡村書記李飛說，當地民宿村在疫情前二○一九年投用，每年接待四萬遊客，但今年疫情衝擊跨省旅遊，少了約一半。

但李飛強調，村民除提供土地、房子給合作社經營民宿分潤外，還有本業收入，不會影響太大，且他看好下半年的疫後復甦。

另一寧夏科衡農業科技發展有限公司於二○一七年起，在銀川西夏建成工廠化食用菌培育園，生產靈芝等菌菇並加工，帶動六九○戶脫貧，公司主任王國兵認為，如何進一步擴大銷售，鞏固成果，是現階段最重要的問題。

他指出，對農村來說，包裝宣傳較為劣勢，園區投資初期，預計年營收達人民幣二千萬元，現在每年約人民幣三百到五百萬元間，還需要透過培育行銷人才、借助網路平台，才能進一步鞏固脫貧成效，絕非一蹴即成。