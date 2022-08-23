寧夏閔寧鎮 北京打造脫貧指標

在美中競合、疫情等複雜背景下，面對百年未有之大變局，「脫貧攻堅」這一重大政績，無疑是中共總書記習近平二十大前樹立領導權威的關鍵鋪墊，其中寧夏的閔寧鎮，是習近平自一九九七年在福建省任職起，透過「對口幫扶」，一手扶植的指標性樣本，被他定義為可向大陸各地推廣的寶貴經驗。

閩寧鎮位於寧夏回族自治區銀川市永寧縣，居民來自原寧夏中南部「西海固」地區的西吉、海原兩縣，那裡是大陸最乾旱的地區，也被聯合國世界糧食計畫署確定為全球最不適宜人類居住的地區之一，長年飽受土地貧瘠、糧食不足之苦。

一九九○年代，大陸啟動西海固移民搬遷，一九九六年，福建與寧夏建立對口扶貧合作，時任福建省委副書記習近平擔任幫扶小組組長。一九九七年，習近平赴寧夏，確定設立新的移民開發區，即閩寧村，後獲批為閩寧鎮。

閩寧禾美電商扶貧車間中，女工在包裝即將送出的貨物，裡面裝著寧夏當地出產的農產品。記者陳政錄／攝影

從一千多個貧困戶，如今閩寧鎮有常住人口五萬五千多人，十六至五十九歲的勞動人口過半，在基礎設施重新規畫下，發展出釀酒葡萄、肉牛養殖、太陽能發電、文旅、商貿物流等產業。

如今，鎮上仍隨處可見習近平的頭像、標語，每個教育基地、展覽館，都將習近平在寧夏一的「一言一行」，放在最醒目位置。

閩寧禾美電商扶貧車間員工、原隆村村民馬燕是典型的例子，她受訪時說，以前住山裡土房子，灰濛濛的，只能看見一半天空，現在住進磚房、跟小孩子一起學識字，做直播銷售、接待等工作，收入足以維持家裡開銷。另一女工海燕也說，掙了錢之後，感覺很幸福，也改善了家裡的地位。

從福建委派至寧夏掛職的閩寧副鎮長李輝欽說，建設初期，鎮民人均可支配收入不足人民幣五百元，現為一萬六千元（約新台幣七萬一千元），下一個目標還要成為鄉村振興示範鎮，發展民宿。

正如BBC報導引述政治學者所說的，全面脫貧是習近平的一大「政績」，也替他塑造了帶領人民脫貧的領袖形象。未來，在愈來愈多的「馬燕」、「海燕」走出大山下，帶領九千多萬農村貧困人口「全部脫貧」的大陸當局，領導地位也將更穩固。