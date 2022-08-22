夏立言8月26日訪劉結一？ 國民黨：未特別要求安排

國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，引發議論。媒體報導，傳夏立言預計在8月26日，在上海與大陸國台辦主任劉結一見面。國民黨今發布新聞稿表示，他們並未特別要求安排，且此行並沒有任何政治性目的，媒體報導26日將見到特定陸方官員，並非事實。

國民黨表示，夏立言一行於8月21日下午結束廈門行程後，立即搭機前往廣東，並於22日分別於廣州、東莞、深圳等台人聚居地，安排與當地台師、台生、台商、台胞座談。預計明日上午搭機前往杭州。下午將與浙江地區台商、台胞座談。

國民黨表示，今日的三場座談會中，全國台企聯榮譽會長郭山輝以及多數的台商皆強力表達，這幾年來因疫情阻隔、兩岸政策規定多有不同，台胞在大陸像是無家可歸的小媳婦，想回趟「娘家」，金錢、時間成本都不是一般小老百姓能承擔，所以很多台胞都多年未能回台。

國民黨表示，此次夏立言率團來訪，台商皆認為「來對了」，不能因有點異見就打退堂鼓，更應該常來關心、鼓勵、支持在大陸的台商、台胞、台生，協助轉達需求與心聲，讓在陸台灣人可有強大的靠山。

東莞台協會長吳勝豐會長說，廣東省各方面的條件十分優越，從兩岸開放以來就成為許多台胞前往大陸發展、以及台商投資廠家聚集的首選之地，廣東地區更有近30萬名台胞長期居住，東莞台商子弟學校、東莞台心醫院更是因應台胞需求所設立的。

吳勝豐說，新冠疫情發生至今，廣東卻沒有任何一個直航航點。廣東地區的台協會長曾多次連署請求海基會協處增開航點，海基會卻多次以對岸「已讀不回」加以推託。因此強烈建議兩岸應儘速恢復溝通、加開航點，除了往來便利性與需求的必要性外，更可使兩岸家庭團聚，緊急醫療得以獲援助。

大陸教書的台師和求學的台生會中則認為，兩岸交流應是雙向的，兩岸的年輕朋友若能在同一個校園中共同求學、相互切磋，有相處的時間跟機會，就能建立很好的情感與交流，較能避免陌生、誤解、誤會及將來可能的誤判。因此不管是台生赴陸求學還是鼓勵陸生來台就讀，都將有助於兩岸和平發展。

夏立言回應，隔離管制措施和兩岸關係不睦，已經讓在廣東的30萬台胞承受許多不必要的成本和壓力，深刻感受到他們過去兩年多來真的是非常辛苦。夏立言也重申，國民黨希望廣東相關單位能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉。並也將會把台灣人民提出的陳情與問題妥適的反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

國民黨指出，夏立言一行此次赴大陸訪問，最主要的目的正是去關懷聆聽包括台商、台生與在大陸工作與生活的台灣人民。同時把他們的問題反映給兩岸的政府，到目前為止，行程都很順利，也聽到許多久違的聲音。