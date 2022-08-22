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海南2030年禁燃油車 專家：不應「一刀切」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
海南省政府近日印發《海南省碳達峰實施方案》大力推廣新能源車船應用，將在2030年，海南全島全面禁止銷售燃油汽車。（新華社）
海南省政府近日印發《海南省碳達峰實施方案》大力推廣新能源車船應用，將在2030年，海南全島全面禁止銷售燃油汽車。（新華社）

大陸海南省政府近日印發《海南省碳達峰實施方案》，其中提出，大力推廣新能源車船應用，落實新能源汽車車輛購置稅優惠政策和相關扶持政策，分階段分領域逐步推進全省各類汽車清潔能源化，建設世界新能源汽車體驗中心。

據每日經濟新聞，海南省發布碳達峰實施方案，文件明確，加快推進社會運營交通領域清潔能源化，以輕型物流配送、城市環衛、租賃車、網約車等領域為重點，推動新能源車替代，鼓勵私人用車新能源化。

到2025年，公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比例達100%。到2030年，海南全島全面禁止銷售燃油汽車。除特殊用途外，全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車佔比達100%。

另據中國青年報，新能源與智能網聯汽車獨立研究者曹廣平則表示，大陸幅員遼闊，各省的地理環境、氣候、經濟發展水平都存在較大差異，禁售燃油車不應該搞「一刀切」。

曹廣平提醒，近年來新能源汽車持續熱銷，無論是產銷量增速，還是市場滲透率都連創新高，但同時也要注意到，動力電池原材料價格猛漲、退役電池安全回收難等問題已有浮現，需要盡早進行針對性部署。

「禁售燃油車看上去是汽車技術發展路線的問題，但本質上是一個涉及製造業、供應鏈、交通體系和基礎設施的系統性問題。」浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林說。

他認為，目前來看，全面禁售燃油車有兩大難題，一是在高寒等特殊環境下，燃油車仍有其獨特優勢，甚至還屬於剛需；二是純電動汽車全面取代燃油車，意味著電力基礎設施要進行大規模重建或升級。

盤和林分析說：「不僅要完善充電基礎設施，還要保證發電量、電網容量都跟得上，更重要的是，能源結構也要迎來大變革。」

他認為，要真正實現「碳中和」，就必須實現清潔能源發電，「否則汽車成了純電動，但電力卻來自石化能源，這豈不成了緣木求魚？」「如果充換電網路和電力系統還沒有做好準備，不能承載全國數億輛電動車的補能需求，那麼討論禁售燃油車就為時過早。」

浙江大學

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