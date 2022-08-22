陸央行降息 百萬房貸能省3萬多

中國人民銀行（大陸央行）今日降息，1年期LPR（貸款市場報價利率）為3.65%，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3%，下調15個基點。分析指出，若民眾百萬房貸最高可省下約3萬元（人民幣，下同）利息。

據香港經濟日報稱，5年期以上LPR與房貸利率有直接關係，這次調整將牽動房貸計算方式與金額。

5月15日，中國人民銀行、中國銀保監會發布了關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知。通知明確，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

這意味著，按照今日的貸款市場報價利率（LPR），那麽首套住房商業性個人住房貸款利率下限幅度可至4.1%。

如以商貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次LPR下降15個基點，月供減少88.48元，累積30年月供減少3.18萬元。

大陸易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次降息符合預期，此前MLF(中期借貸便利利率)降息，使得大家對於此次降息動作不會意外。但降息15個基點，略超出預期，充分說明進一步降低中長期資金成本的導向和迫切性。