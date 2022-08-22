大陸加入DEPA有利推動數位貿易領域擴大開放

大陸商務部新聞發言人說，中國加入《數位經濟夥伴關係協定》（又稱數碼經濟夥伴關係協定、DEPA）有利於推動數位貿易領域擴大開放，與成員建立起規則相通、標準相容的一體化數位貿易市場，有利於擴展與各國在新興數字領域的互利合作，為企業帶來數字產業合作商機，促進各方數字經濟發展。

據中國商務部官網星期一（8月22日）消息，中國商務部新聞發言人就DEPA成員國決定成立中國加入工作組有關情況答記者問時，作出以上表述。

據中國商務部發言人指出，大陸國家主席習近平2021年10月30日在出席二十國集團（G20）羅馬峰會發表重要講話時宣佈，中國決定申請加入DEPA。同年11月1日，大陸商務部部長王文濤代表中國向DEPA保存方紐西蘭正式提出加入申請。

據了解，自提出申請以來，中國大陸與DEPA成員國智利、紐西蘭、新加坡開展了各層級對話，包括利用不同場合在部級層面開展深入溝通交流；與DEPA成員國舉行兩次首席談判代表會議、多次技術層磋商以及數字法律法規研討會，全面回答成員國提出的中國數位經濟管理相關問題。

大陸商務部發言人說，DEPA成員國讚賞中方為加入DEPA所做的努力和展現出的誠意，積極評價中方推進數位經濟對外開放和互利合作的意願，經過認真評估，決定同意成立中國加入工作組。中方對DEPA成員國的決定表示歡迎。

發言人說，成立加入工作組意味著中國全面推進加入DEPA的談判。工作組將由DEPA成員政府代表組成，智利擔任主席，在工作組框架下與中國開展磋商，推進中國加入進程。