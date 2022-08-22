國民黨副主席夏立言赴華南台商座談 促重啟兩岸客運航點

國民黨副主席夏立言22日與廣州、東莞、深圳台商座談，據與會台商指出，他們向國民黨反映了重啟華南客運航點，以及恢復台灣農漁產品進口到中國大陸等問題，希望代為向兩岸官方反映。

與會的廣州台商協會長會長陳啟安表示，夏立言一行大部分都是在聽台商發言，結語時跟台商允諾，一定會把台商的意見帶回台北，跟相關部門反映。

陳啟安指出，他有跟夏立言一行人反映，政府先前以防疫為理由，將兩岸航線限縮到只剩四個客運航點，希望能重啟常態化航班，若不行的話先施行春節包機。

陳啟安舉例，近年因疫情，若有台胞不幸往生，台灣的家人都只能先搭機到廈門，隔離期滿後才能到廣州，再無法見最後一面情況下，家屬只能帶著骨灰，遺憾地離開這個傷心地。

另一名與會廣州台商則指出，不少原本從事製造業珠三角，轉型做貿易商，進口台灣食品到珠三角，「但受到兩岸政治急凍，連帶相關台灣農漁產品或食品也無法進口，希望國民黨能跟大陸有關單位溝通。」

還有一名與會廣州台商則表示，九合一大選年底即將要登場，「對你們這群人不畏賣台等奇怪扭曲言論，還是堅持來大陸感到佩服，」希望國民黨能振作些，好好準備年底選戰。

夏立言一行21日入住廣州東岸賓館，22日上午9時與大約10名廣州台商協會會員座談，接著趕往東莞。

前深圳台商協會副會長、艾美特電器副董事長蔡正富表示，台灣水果向來在深圳深受歡迎，他會向國民黨反映近兩年來台灣農漁產品遭到中國大陸制裁，「政府還是要和大陸這邊坐下來談，看怎麼協助台灣農漁民，如何符合大陸規範，回到大陸市場。」

另一名與會深圳台商表示，他會向國民黨反映，華南台商只能透過香港或澳門轉機回台，希望重啟能廣州、深圳客運航班，滿足台商往返需求。

與會深圳台商指出，是在前幾天接到通知，在22日下午3時30分，到好日子皇冠假日酒店，進行小型座談會，座談會結束後就地進行餐敘。

夏立言一行23日將搭機前往浙江杭州，接著再到長三角，再返回廈門後回台。