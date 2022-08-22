大陸降息了 8月貸款市場報價利率（LPR） 下調

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（22）日公布最新貸款市場報價利率（LPR）為1年期LPR為3.65％，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3％，下調15個基點。

此前，5月20日，5年期LPR曾迎來最大降幅，當月5年期LPR下調15個基點至4.45％；1年期LPR與前一個月報價持平，為3.70％。

這是今年LPR第三次下調。累計來看，今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，

英大證券首席經濟學家李大霄表示，此次LPR調整超市場預期，特別是5年期，可以支援信貸有效需求回升，降低企業融資成本，特別是降低個人消費信貸成本，增強居民消費意願，特別是助力房地產市場修復，穩定經濟增長。

對於此次作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR下調力度更大，機構認為，在中長期貸款需求更需提振的局面下，壓降長端LPR利率將有效降低居民和企業的融資成本，改善其加槓桿的意願。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在居民收入減少、債務負擔大的背景下，降低政策利率進而引導LPR調降，有助於給存量按揭貸款釋放紅利，提升居民消費預期。5年期以上LPR調降會對房地產融資鏈條起到改善作用，但至於具體改善幅度，仍需持續觀察和其他配套措施綜合發力。

溫彬表示，從1年期LPR報價看，當前3.7％的水準已相對偏低，但若後續經濟復甦不及預期，消費、投資等修復力度持續偏弱，1年期LPR利率仍有下調空間。