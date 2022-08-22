投審會1-7月核准投資上海增1.5倍 占17.7％

投審會今（22）日公布7月對中國大陸投資核准件數為25件，核准投資金額為3億1,906.2萬美元（新台幣95..7億元）。累計今年1-7月對中國大陸投資核准件數為216件，年減10％，核准投資金額為21億1,463.9萬美元（新台幣634億元），與去年度相較大致持平。台商主要投資大陸江蘇、上海等地，其中，投往上海金額年增1.5倍，相對突出。

1-7月核准對中國大陸投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省7億7,658.7萬美元，年增6.35％，占比達36.72％；上海市3億7,435萬美元，年增152.14％，占比17.70％；廣東省2億2,020萬美元，年減15.41％，占比10.41％；浙江省1億9,120.8萬美元，年增11.27％，占比9.04％及福建省1億 3,233.6萬美元，年減10.35％，占比6.26％，分居前5名， 合計約占本期核准對中國大陸投資總額的80.13％。

在投資業別方面，則以電子零組件製造業3億1,412.5萬美元，占比14.85％；批發及零售業2億5,610.3萬美元，占12.11%；專業、科學及技術服務業2億3,183.7萬美元，占10.96％；機械設備製造業2億420.4萬美元，占9.66％及金融及保險業1億5,751.2萬美元，占7.45%，分居前5名，合計約占本期核准對中國大陸投資總額的55.03％。

陸資來台投資部份，7月單月核准陸資投資件數為4件，投資金額計66.3萬美元，1-7月核准陸資投資件數為33件，投資金額計1769.8萬美元，年減37％。

自98年7月至111年7月累計核准陸資投資件數為1,543件，投資金額計25億4,522.4萬元；就業別觀之，前3名分別為批發及零售業美金7億2,279.4萬美元，占28.40％；電子零組件製造業4億392萬美元，占15.87%及銀行業美金2億144.1萬美元，占7.91％。