潮匯海上兩岸就業創業平台 啟動

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動，由大陸國台辦副主任龍明彪（右5）、上海市台辦主任鍾曉敏（左4）、上海市長寧區委書記王嵐（右4）、上海文化廣播影視集團黨委書記沈軍（左3）等人共同啟動。記者林宸誼／攝影
「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動，由大陸國台辦副主任龍明彪（右5）、上海市台辦主任鍾曉敏（左4）、上海市長寧區委書記王嵐（右4）、上海文化廣播影視集團黨委書記沈軍（左3）等人共同啟動。記者林宸誼／攝影

「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動在上海啟動，上海市台辦主任鍾曉敏表示，兩岸同根，青年同心，始終把幫助台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢作為增進兩岸同胞心靈契合的重要路徑。

鍾曉敏指出，大陸制定一系列惠及台胞的政策措施，多次提出要加強兩岸基層民眾和青少年交流，吸引更多台胞特別是台灣青年來大陸學習、創業、就業、生活。

鍾曉敏提到，上海將努力搭建更多兩岸青年交流合作平台，幫助青年朋友增進瞭解、增進友誼、增進認同。

已舉辦三屆的「潮匯海上」，從當初單一的一場沙龍活動，演變成由「兩岸青年創新創業沙龍」、「兩岸青年廣播秀」、「知了讀書會」和「推薦一本書」等構成的全年度系列活動。

今年更升級為兩岸青年搭建成立就業創業服務平台「海上匯：兩岸就業創業服務平台」，為兩岸青年構建全方位共享經濟發展紅利的能力生態。

25年前到上海，見證這座城市發展的市台協副會長史家說，「上海是很魔幻的地方，聚集了許多有趣的靈魂，有許多台青到上海奮鬥，在這片土地上，只要努力、堅持、用心，一定可以獲得想要的美好生活。」

發起「知了讀書會」倡議人、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男說，「知了讀書會」今年繼續打造主題性、小規模、常態化活動，可透過線上或線下方式，做好兩岸青年交流。

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