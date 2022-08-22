陸「東數西算」 中衛打造大數據中心

聯合報／ 記者陳政錄／寧夏報導
寧夏中衛打造為大陸東數西算的重要節點。取自寧夏日報
寧夏中衛打造為大陸東數西算的重要節點。取自寧夏日報

在數位經濟發展下，大陸正積極打造「東數西算」工程，成為繼南水北調、西電東送後的重要資源配置優化。其中，地處寧甘蒙三省區交界，騰格里沙漠南緣的寧夏中衛市，為替上海、杭州、深圳等地提供算力支持，已陸續建成或投建中國電信、中國移動、亞馬遜等企業的大型數據中心。

中衛市是寧夏回族自治區下轄的地級市，以種植高品質枸杞聞名，但缺乏其他業態，經濟發展相對緩慢。

不過，隨著數位經濟發展，大陸當局為解決東部重點地區電力、算力吃緊，土地不足等問題，開始規劃借助西北地區的風電、太陽能等可再生資源，提供企業建設雲計算和大數據中心使用。

因此，今年初，大陸國家發改委等部門聯合印發通知，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群，中衛市就成為了寧夏樞紐內的數據中心集群。

「資料中心號稱不冒煙的鋼廠或電老虎。」中衛市雲計算和大數據發展服務局副局長龐娜指出，當地優勢包括12座風電站、38座太陽能電站，地質構造穩定、地處大陸內陸幾何中心，是光纖網路覆蓋全國最優路徑，以及年均溫僅8.8度C，可靠自然風達到機台冷卻目的等。

在此之下，亞馬遜、美利雲，以及中國移動、中國電信等電信營運商，和騰訊、阿里巴巴、百度、奇虎360、美團等，已相繼在中衛投資數據中心、開通業務等，為全大陸3,700多家企業提供數據存儲、算力等雲服務，還為商業衛星提供測控服務等。

中國科學院大學經濟與管理學院教授孫毅撰文指稱，「東數西算」的啟動，一方面能進一步夯實數位經濟發展基礎，創造大陸國民經濟增長動力；另一方面透過東西部資源的有效對接，還能夠有效彌合數字鴻溝，推進區域均衡發展，為加快推進共同富裕貢獻力量。

他舉例，除了城鄉居民網路普及率有明顯差異外，2020年大陸農業、工業和服務業的數位經濟滲透率分別為8.9%、21%和40.7%，也存在一定落差。

中衛

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