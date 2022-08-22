陸農發基礎設施基金 投放達900億人民幣

根據中國農業發展銀行消息，截至20日淩晨，成立一個月的農發基礎設施基金投放已達900億元（人民幣，下同），農發行完成全部投放目標任務。

新華社報導，據悉，落實大陸中央關於運用政策性、開發性金融工具支持重大項目建設的決策部署，投放資金將用於支持市政和產業園區基礎設施、交通基礎設施、農業農村基礎設施和能源基礎設施等領域500餘個項目，預計可拉動相關項目總投資超過兆元，切實發揮政策性金融在基礎設施投資領域的引領作用。

農發行有關負責人介紹，在基金投放工作中，農發行通過「一事一議」等機制打通投放「堵點」、突破「難點」，從首筆基金投放到完成全部900億元基金投放目標任務僅用一個月時間，在依法合規市場化運作的同時，跑出了「農發行速度」。

農發基礎設施基金於今年7月20日成立，基金主要投向交通水利能源等網絡型基礎設施、產業升級基礎設施、城市基礎設施、農業農村基礎設施、國家安全基礎設施等五大基礎設施建設重點領域。