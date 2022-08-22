大陸數位經濟大會 300專家獻策

2022中國數字（數位）經濟產業大會20日在江西省上饒市開幕，會期2天。來自大陸各地的300餘名數位經濟領域的專家學者、企業負責人匯聚在此，為數位經濟發展獻良策、出實招。

新華社報導，中國電子商會會長王寧在會上介紹，從2012年至2021年，大陸數位經濟規模從11兆元（人民幣，下同）增長到45.5兆元，數位經濟占大陸國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%，數位經濟在大陸國民經濟中的地位更加穩固。

在此次大會舉辦地江西，今年上半年全省規上數位經濟核心產業營業收入4213.48億元，同比增長15.1%。江西將力爭用5年左右時間，推動全省數位經濟增加值實現規模倍增、占全省GDP比重達到45%左右，核心產業增加值占全省GDP比重達到10%以上。

此次大會由中國電子商會、江西省科協、江西省發改委、江西省工信廳、上饒市人民政府主辦，以「數聚上饒，創引未來」為主題，旨在共享數位經濟發展成果、共謀數位經濟發展大計。