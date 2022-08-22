大陸數位經濟大會 300專家獻策
2022中國數字（數位）經濟產業大會20日在江西省上饒市開幕，會期2天。來自大陸各地的300餘名數位經濟領域的專家學者、企業負責人匯聚在此，為數位經濟發展獻良策、出實招。
新華社報導，中國電子商會會長王寧在會上介紹，從2012年至2021年，大陸數位經濟規模從11兆元（人民幣，下同）增長到45.5兆元，數位經濟占大陸國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%，數位經濟在大陸國民經濟中的地位更加穩固。
在此次大會舉辦地江西，今年上半年全省規上數位經濟核心產業營業收入4213.48億元，同比增長15.1%。江西將力爭用5年左右時間，推動全省數位經濟增加值實現規模倍增、占全省GDP比重達到45%左右，核心產業增加值占全省GDP比重達到10%以上。
此次大會由中國電子商會、江西省科協、江西省發改委、江西省工信廳、上饒市人民政府主辦，以「數聚上饒，創引未來」為主題，旨在共享數位經濟發展成果、共謀數位經濟發展大計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言