大陸數位經濟大會 300專家獻策

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022中國數字（數位）經濟產業大會20日在江西省上饒市開幕，會期2天。來自大陸各地的300餘名數位經濟領域的專家學者、企業負責人匯聚在此，為數位經濟發展獻良策、出實招。

新華社報導，中國電子商會會長王寧在會上介紹，從2012年至2021年，大陸數位經濟規模從11兆元（人民幣，下同）增長到45.5兆元，數位經濟占大陸國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%，數位經濟在大陸國民經濟中的地位更加穩固。

在此次大會舉辦地江西，今年上半年全省規上數位經濟核心產業營業收入4213.48億元，同比增長15.1%。江西將力爭用5年左右時間，推動全省數位經濟增加值實現規模倍增、占全省GDP比重達到45%左右，核心產業增加值占全省GDP比重達到10%以上。

此次大會由中國電子商會、江西省科協、江西省發改委、江西省工信廳、上饒市人民政府主辦，以「數聚上饒，創引未來」為主題，旨在共享數位經濟發展成果、共謀數位經濟發展大計。

人民幣

延伸閱讀

新冠肺炎回歸乙類傳染病管理？ 中國專家談話被屏蔽

世界職業技術教育 首屆大會天津揭幕

海外股票ETF 重領風騷

國際博物館大會布拉格開展 台灣館以科技力展原生力量

相關新聞

陸官方提「支持信貸有效需求回升」 周一LPR可能下調

在大陸國務院常務會議表態「發揮貸款市場報價利率指導作用」、「推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本」的背景下，專家分...

大陸3省會城市探索住房「以租換購」

為了增加房屋銷售，擴大租賃供給，繼湖南長沙、四川成都後，陝西西安也加入「以租換購」行列。

四川限電今起「輪停輪供」 台廠暫時鬆口氣

大陸四川此前於15日起採取工業企業生產全停、讓電於民舉措已於20日24時結束。據川觀新聞報導，四川官方已於今（21）日零...

從投行看大陸／股權激勵個人所得稅分析

台商在大陸執行股權激勵前，應先考慮納稅和稅務規劃問題。

廈門台商 促重啟小三通

國民黨副主席夏立言昨（21）日與廈門台商座談，據與會台商指出，他們向國民黨反映了小三通、子女求學和兩岸司法互助、財稅、產...

陸11省水泥價格上漲

大陸多省份水泥價格上調，據中國水泥網市場調研，從7月底至8月中，包括重慶、河南等有11個省份水泥價格出現上漲，水泥企業預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。