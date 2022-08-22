世界清潔能源裝備大會 四川德陽主會場試運行
2022世界清潔能源裝備大會將於8月27日至29日，在四川省德陽市舉辦。近日，大會主會場－文德國際會展中心，正式投入試運行。
文德國際會展中心建築整體呈「H」、「O」造型，創意來自水分子結構，象徵清潔能源。功能上，採取「主場館+臨時展場」模式，具備「展陳、會議、宴會」三大主要功能。占地面積50畝，總建築面積7.6萬平方公尺，其中地上共4層、建築面積6萬平方公尺，地下1層、建築面積1.6萬平方公尺。主場館包含一個能容納800人的主會場、4個各能容納150－240人的分會場，及同時容納650人的宴會廳。此外，運用建築智慧控制系統打造低碳時代照明標杆，通過動態控制光影，與文德湖等形成德陽新的城市地標。
值得一提的是，大會主場館最週邊的巨大螢幕，是四川地區第二塊裸眼3D大屏，採用雙弧形設計，整體面積達到443平方公尺。大屏選用了最先進的封裝技術，採用了行業高標準的國星燈珠，播放裸眼3D內容更加逼真。大會正式啟幕後，廣大嘉賓、市民能夠直觀感受到科技與時尚的氛圍。
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