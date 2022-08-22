台商登陸創業 看好女性消費力

在兩岸做了十幾年貿易的台商陳志中，2021年轉身做起了實業——在福建省漳州市東山縣投資辦廠。

中新社報導，彼時，疫情仍在全球蔓延，各種風險和不確定性令投資更趨謹慎。但對1973年出生的陳志中來說，此次換跑道似乎是水到渠成。

陳志中提到，他的家族一直做牛肉乾和罐頭生意，早年自己在台灣開設商貿公司，和大陸早已有生意來往。2011年，陳志中還在廈門註冊了一家貿易公司，引進台灣的健康食品，開拓大陸市場。

「我對大陸一點都不陌生，也很喜歡東山。」說起東山，陳志中頭頭是道說：「東山島是中國第七大、福建第二大海島，東山縣是大陸距台灣南部最近的縣，有福建省政府批准的首批台輪停泊點，還有台灣千座關帝廟的香緣祖廟——東山關帝廟。」

去年，陳志中由政府招商引資來到東山投資，成立漳州市芊櫻生技食品有限公司。他認為，現今市場形勢下，做貿易最終出路是線上銷售，做實業雖累，卻可兼具貿易和線上銷售等。

「我很看好大陸辦公室一族尤其年輕女性的市場消費力。」陳志中信心滿滿。他表示，從一位台商手中租賃閒置多年廠房來辦廠，以台灣萬大酵素植物綜合酵素粉為原料，主要生產酵素果凍、酶脯等產品，業務範圍包括純加工、來樣定製、來料加工、來配方加工等模式。目前，漳州市芊櫻生技食品有限公司做代工較多，也創立了自己的品牌芊櫻氏。

說起自己換跑道且登陸發展的原因，陳志中說，當年的兩岸服貿協議，台灣方面沒有通過，導致後來兩岸貿易越發不好做，量少很多。

「大陸的消費水準在逐年提高，所以我用多年的積蓄投資酵素行業，耕耘大陸年輕人。」陳志中說，公司產品以線上銷售為主，已入駐抖音、快手等平台；公司自己的營銷團隊也起步了。

陳志中投資的東山項目分為兩期，其中一期於2021年上半年開工建設，已完成1200平方公尺廠房改造、600平方公尺辦公樓裝修及生產設備安裝等工程。

「二期還有2000平方公尺，打算用於擴大產能，將物色志同道合者加入創業。」陳志中表示，希望把公司做大做強，打造中國酵素界領先品牌。

共享大陸發展紅利的同時，陳志中希望公司的發展能回饋東山。他表示，現在台灣一些人說大陸生活艱苦，那是他們沒看到大陸的發展與進步。他強調，唯有來大陸，眼見為實，實際感受。