四川限電今起「輪停輪供」　台廠暫時鬆口氣　

大陸四川此前於15日起採取工業企業生產全停、讓電於民舉措已於20日24時結束。據川觀新聞報導，四川官方已於今（21）日零時啟動一級應急響應，至26日採取分區分時段「輪停輪供」，不過預告停電最長時間不超過2天，最短時間約10個小時，多數工業企業得以恢復生產，包括台廠筆電鏈可望暫時鬆一口氣。

四川是全球筆電生產重鎮，台系代工大廠鴻海、廣達、仁寶、緯創；筆電散熱大廠雙鴻、電池模組大廠新普等產業鏈都在成都或重慶設廠。日前四川率先宣布15日至20日全部工業企業放「高溫假」6天，緊接著重慶從17日至24日限電停工8天，讓當地廠商生產拉警報。隨著四川第一波限電結束，新一波措施備受關注。

四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室20日發布通知，決定於21日零時啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急回應，這也是四川首次啟動最高級別的應急回應。上述應急預案明確，要按照「先生活、後生產」的原則進行能源供應保障，並分別從電力調度、成品油調度、天然氣調度、煤炭生產調度四個方面提出工作措施。

其中在電力調度方面，主要在於啟動應急發電，首先滿足城鄉居民、重要使用者和區域的用電需求。

從大陸國家電網21日最新停電公告資料來看，針對四川成都停電預案方面，採取分區、分時段的「輪停輪供」，新的停電時間從21日至26日。

其中，以台廠仁寶、緯創成都廠所在高新區來看，新的停電時間為19日17時39分到21日10時39分；鴻海在成都的富士康科技集團位於高新西區停電時段則已經結束，目前沒有新的停電預告，富士康集團GIS業成科技位於郫都區，新的停電時段則為24日7時至17時30分。

實際上，大陸國家電網停電預案除了指出村鎮街道外，也有點名一些企業，綜觀目前被點名的企業中，並無台系廠商在列。

據四川日報報導，四川省已經從8月14日至20日對部分高載能企業實施停產讓電於民的調控，讓出用電負荷約700萬千瓦，全力緩解供電壓力。

同時，大陸國家電網也跨省調度電力支援四川，目前，陝西寶雞送四川德陽的直流輸電通道已經滿功率運行，省外每天向四川送電1.32億千瓦，甘肅啟用隴南棗陽送四川廣元的220千伏備用線路也全力送電四川。

據大陸氣象和水利部門預計，未來幾天四川省大部分地區仍晴熱少雨，8月下旬省內主要江河來水量仍偏少，電力保供的形勢依舊嚴峻，供需缺口仍大，電力供需形勢何時能夠好轉，以及企業復電復產情況仍待持續觀察。