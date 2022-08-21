讓電於民！騰訊成都辦公室傳放置「盆冰」 網：這下真企鵝了

受南方連日高溫及四川大旱影響，中國多地電力供應緊張，成都工業企業需要「讓電於民」，除了關閉所有非安全照明設施及戶外廣告照明，亦限制供電令多個寫字樓和商場無法開啟中央空調。最近網上更傳出騰訊成都辦公室的情況，更在門口列出「溫馨提示」，指因為「高溫限電，空調關閉」，導致內部環境的溫度可能比較高，希望員工諒解。

網傳照片顯示，一眾疑似騰訊員工採用「古法降溫」，在塑膠盆裏放一大塊冰，後面再放置一部大風扇，猶如自家製冷風機。有網民就表示：「關掉空調，然後用冰箱製作冰塊，看這冰塊體積，估計冰箱也不小，耗電量應該不比空調低。」亦有網民覺得是笑話：「堂堂QQ居然辦公室放冰塊消暑」、「這下真企鵝了！」

另外有陸媒日前報導，騰訊成都大廈附近的天府軟件園，其中一間公司的負責人曾科就表示，收到相關停限電通知後，即刻決定由8月17日（星期三）開始居家辦公。「現在天氣這麼熱，空調又沒有，我們公司的所有工作都需要用電腦，萬一臨時停電，根本就沒有工作效率，不如居家辦公。」

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文章授權轉載自《香港01》