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有藥物能預防新冠肺炎？鍾南山：目前沒有

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國工程院院士鐘南山20日參與第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會。（圖取自京報網）
中國工程院院士鐘南山20日參與第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會。（圖取自京報網）

新冠肺炎疫情發展至今，是否有藥物能對其產生預防效果？中國工程院院士鍾南山20日最新的回應是：沒有。他在第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會上表示，「到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。」他稱，不管是西醫研究還是中醫研究，最後都是要證明藥物、技術和方法是否是有效的、安全的。

鍾南山強調，中西醫結合應該有一個共同的語言，那就是用現代醫學證明有效性和安全性。

鍾南山表示，到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。但基於絡病理論開發的「連花清瘟膠囊」已經開始類似的前瞻性研究，希望看到好的研究結果。他認為，通過不斷地實踐真正證實中醫藥物以及治療方法是否有效，只有這樣中醫才可以發展、壯大。

此前，大陸民眾傳出「連花清瘟」能夠預防新冠肺炎，一度引發搶購熱潮。但儘管多次被大陸國家衛健委作為推薦用藥，寫入新冠肺炎診療方案中。但其中並沒有提到「連花清瘟可以預防新冠肺炎」。 多名醫生也明確指出，連花清瘟是治療用藥，非預防用藥，提前口服不能預防新冠，若沒有症狀不推薦服用。

新冠肺炎 中醫 鍾南山

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