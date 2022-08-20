聽新聞
test
0:00 / 0:00
有藥物能預防新冠肺炎？鍾南山：目前沒有
新冠肺炎疫情發展至今，是否有藥物能對其產生預防效果？中國工程院院士鍾南山20日最新的回應是：沒有。他在第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會上表示，「到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。」他稱，不管是西醫研究還是中醫研究，最後都是要證明藥物、技術和方法是否是有效的、安全的。
鍾南山強調，中西醫結合應該有一個共同的語言，那就是用現代醫學證明有效性和安全性。
鍾南山表示，到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。但基於絡病理論開發的「連花清瘟膠囊」已經開始類似的前瞻性研究，希望看到好的研究結果。他認為，通過不斷地實踐真正證實中醫藥物以及治療方法是否有效，只有這樣中醫才可以發展、壯大。
此前，大陸民眾傳出「連花清瘟」能夠預防新冠肺炎，一度引發搶購熱潮。但儘管多次被大陸國家衛健委作為推薦用藥，寫入新冠肺炎診療方案中。但其中並沒有提到「連花清瘟可以預防新冠肺炎」。 多名醫生也明確指出，連花清瘟是治療用藥，非預防用藥，提前口服不能預防新冠，若沒有症狀不推薦服用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言