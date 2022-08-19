聽新聞
test
0:00 / 0:00
刺激消費 陸延續免徵新能源汽車購置稅至明年底
大陸國務院總理李克強18日召開國務院常務會議，為擴大消費、促進新能源汽車消費，國常會會議決定，對新能源汽車，將免徵車購稅政策延至明年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等。
市場分析，提振新能源汽車消費有購置補貼、免徵購置稅、免徵車船稅等三大支持政策，而免徵購置稅政策對汽車終端市場消費有着實質性的推動作用。
免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。
大陸規定車輛購置稅比例為10%，以特斯拉Model Y后驅版為例，官方指導價人民幣31.69萬元，加計增值稅後，可減免車輛購置稅人民幣2.8萬元。
除了新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，國長會議還提出，要建立新能源汽車產業發展協調機制，用市場化辦法促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展。大力建設充電樁，政策性開發性金融工具予以支持。
此外，對受疫情影響大、普遍經營困難，則實施一系列幫扶措施。主要包括：對養老托育中小微企業和個體工商戶，一律免除國有房屋租金至年底，增值稅留抵稅額一次性退存量、按月退增量，各地今年內頂格減免地方「六稅兩費」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言