刺激消費 陸延續免徵新能源汽車購置稅至明年底

四川省因為連日高溫，要求製造業放六天的「高溫假」，美其名是放假，其實是因為電不夠用，要企業「讓電於民」，重慶市也緊接著宣布啟動「有序用電」一級方案，擴大工業企業「讓電於民」實施範圍，限電時間從17日零時開始至24日24時共八天。

2022-08-19 23:00