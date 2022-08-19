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刺激消費 陸延續免徵新能源汽車購置稅至明年底

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
大陸免徵新能源汽車購置稅延至明年底。圖／搜狐
大陸免徵新能源汽車購置稅延至明年底。圖／搜狐

大陸國務院總理李克強18日召開國務院常務會議，為擴大消費、促進新能源汽車消費，國常會會議決定，對新能源汽車，將免徵車購稅政策延至明年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等。

市場分析，提振新能源汽車消費有購置補貼、免徵購置稅、免徵車船稅等三大支持政策，而免徵購置稅政策對汽車終端市場消費有着實質性的推動作用。

免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。

大陸規定車輛購置稅比例為10%，以特斯拉Model Y后驅版為例，官方指導價人民幣31.69萬元，加計增值稅後，可減免車輛購置稅人民幣2.8萬元。

除了新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，國長會議還提出，要建立新能源汽車產業發展協調機制，用市場化辦法促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展。大力建設充電樁，政策性開發性金融工具予以支持。

此外，對受疫情影響大、普遍經營困難，則實施一系列幫扶措施。主要包括：對養老托育中小微企業和個體工商戶，一律免除國有房屋租金至年底，增值稅留抵稅額一次性退存量、按月退增量，各地今年內頂格減免地方「六稅兩費」。

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