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中吉烏鐵路每年貨運量將為1,300萬噸 資金問題仍未解決

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐吉爾吉斯大使杜德文近日拜會吉爾吉斯總理阿克爾別克．札帕羅夫，雙方重申全力推進中吉烏鐵路等合作項目。圖／取自大陸駐吉爾吉斯大使館官網
大陸駐吉爾吉斯大使杜德文近日拜會吉爾吉斯總理阿克爾別克．札帕羅夫，雙方重申全力推進中吉烏鐵路等合作項目。圖／取自大陸駐吉爾吉斯大使館官網

中吉烏鐵路目前已經進入探勘階段，大陸專家耿軍帶隊的探勘團隊已經抵達吉爾吉斯，據吉爾吉斯媒體透露，統計顯示屆時這條鐵路的年貨運量將為1,300萬噸。

據吉爾吉斯國家通訊社「卡巴爾通訊社」報導，吉爾吉斯交通和運輸部部長埃爾金別克．奧索耶夫會見了高級工程師耿軍帶隊的中鐵第一勘察設計院代表。

雙方將加強鐵路建設領域的工作，尤其需要儘快制定專案可行性研究報告並啟動實際工作，吉爾吉斯交通部指出，「雙方已就共同進行鐵路建設的可行性研究達成協議。吉爾吉斯斯坦領導層堅定支持該項目的快速實施，交通和運輸部正在努力加快開展該項目的可行性研究」。

報導稱，據初步統計，中吉烏鐵路的年貨運量預計可達1,300萬噸。其中80%將是過境運輸，其餘20%為吉國自身貿易。據吉爾吉斯政治學者薩里耶夫表示，吉國僅靠過境一年就可以賺取2億美元，進出口商品成本會大大降低，商品價格也會下降。

由於吉爾吉斯與中國大陸的鐵路標準軌距不同（吉國為1,520毫米，大陸為1,435毫米），吉國計畫建設物流轉運中心，增加就業和貿易機會。不過，在吉國境內修建280公里鐵路的成本約為50億美元，這對吉國來說是一筆巨大資金，資金問題仍然懸而未決。報導稱，或許這將在上合組織撒馬爾罕峰會簽署鐵路建設協議後作出決定。

此前據俄羅斯衛星通訊社報導，烏茲別克代理外交部長弗拉基米爾．諾羅夫表示，正在積極進行中吉烏鐵路建設項目的可行性研究。相關文件計畫於9月15日至16日在撒馬爾罕舉行的上合組織成員國元首峰會期間簽署。

吉爾吉斯

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